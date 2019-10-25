Приходите, дети, в Африку гулять

25.10.2019, Сочи, Александр Ростовцев

Сегодня, 23 октября, в Сочи проходит первый экономический форум «Россия – Африка». Форум модерируется двумя сопредседателями – российским президентом Путиным и египетским – Абдель Фаттахом аль Сиси. Несмотря на новизну мероприятия, его почтили своим присутствием представители почти двух тысяч компаний из России и других стран мира.

Российской стороной на форум были приглашены руководители всех 54 государств Африки, более 40 из них подтвердили своё участие. В мероприятии также задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений.

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Столь пристальный интерес правительственных и деловых кругов к российско-африканскому сотрудничеству обусловлен стремительным ростом экономик государств чёрного континента. Согласно новейшим прогнозам, если темпы развития африканских государств будут сохранены, то к 2050 году их совокупный ВВП достигнет $29 триллионов.

Как всегда, большой резонанс в российском обществе вызвало заявление Путина о списании более чем $20 млрд долга африканским странам. Однако здесь следует заметить, что этот процесс идёт как минимум полтора десятилетия и имеет массу нюансов.

$20 млрд – это товарооборот России с Африкой по данным 2018 года (о чём также говорилось на форуме), при общей задолженности государств континента в $417 млрд. Африканские долги списываются регулярно, но также регулярно накапливаются новые. Списание, как правило, идёт в обмен на политические и экономические преференции.

Например, списание советских долгов Алжиру лет 10 назад привело к тому, что это государство стало третьим по значимости покупателем российского оружия – от истребителей и танков до систем ПВО и подводных лодок. Кроме того, Газпром получил в Алжире доступ к реализации двух крупных инфраструктурных проектов в газовой отрасли.

США также используют списание долгов в обмен на политические плюшки. Например, в 1991 году Буш-папа списал Египту $11 млрд (четверть государственного долга), заручившись поддержкой Каира во время операции «Буря в пустыне».

Можно сколько угодно возмущаться, но так это работает, когда имеешь дело с Африкой. Кредиты в обмен на бонусы. В том числе, и от России.

В противном случае, не следует удивляться, если дешёвые минеральные ресурсы чёрного континента будут выброшены на мировой рынок по демпинговым ценам, ударяя по чувствительной стороне нашего ресурсно-экспортного бюджета.

В западной прессе уже залопотали о «перезагрузке» российско-африканских отношений с целью создания противовеса американскому и китайском у влиянию на чёрном континенте.

Иностранные наблюдатели признают, что российская военно-политическая помощь Сирии является чётким сигналом элитам африканских стран, что Россия вновь становится глобальным игроком.

И речь идёт не только о живейшем интересе к российскому оружию, но и поучительном примере Каддафи, чей режим и государство были разрушены из-за перехода к слишком тесным объятиям с Западом.

С другой стороны, всем, в том числе и в Африке, давно понятно, что Сирия Башара Асада, хотя и продолжает испытывать большие трудности, выжила благодаря российской военной и политической помощи.

И в этом заключается одна интересная особенность. Конечно, африканские страны с благодарностью принимают иностранные инвестиции, однако им требуется дополнительная гарантия их защиты.

Например, Китай, активно инвестирующий огромные средства в нефтедобычу Нигерии, не может дать гарантий безопасности своим интересам в этой стране. Ливийские события со всей неприглядной очевидность показали, что КНР без боя бросил собственные дорогостоящие проекты в бывшей Джамахирии, как только дело запахло жареным.

Что касается американцев, то эти деляги, по сообщениям из информированных источников, умудряются охмурять по рецептам из украинской методички такую перспективную полянку, как ЮАР.

Оказывается, даже в этой стране американские НКО ведут подрывную работу, причём средний размер гранта, выделяемого на «продвижение демократии» в этой стране, в 8 – 10 раз превышает средний грант на Украине. На «подогрев» южноафриканских грантоедов, по некоторым данным, тратится не менее миллиона долларов в день.

Причём, грантоеды ЮАР добились определённых успехов за последние пять лет, несмотря на явный интерес государства к членству в БРИКС и сотрудничеству с Россией.

ЮАР – невероятно привлекательная территория для инвестиций, не только в проекты по добыче алмазов, урана и полиметаллических руд, но и военно-технические и аэрокосмические проекты. Несмотря на падение режима апартеида, новому руководству удалось не только сохранить, но и приумножить высокотехнологические отрасли страны.

Отдавать ЮАР на откуп американским неоколониалистам никак нельзя, несмотря на крепко затянутый узел проблем этой территории.

На пути реализации глобальных интересов России в Африке видится несколько крупных надводных камней.

Например, конкурентные преимущества Китая, упакованного свободными для инвестиций долларами под завязку. Хотя, конечно, с гарантиями безопасности у китайцев дела обстоят существенно хуже. Впрочем, при соблюдении некоторых неписаных джентльменских соглашений, вроде невмешательства на занятую полянку, с Китаем получится сотрудничать на конкурентной основе и в Африке.

Определённый скепсис вызвал, например, бодрый доклад на форуме главы РЖД Белозёрова, сообщившего о заключении его ведомством соглашений с Нигерией, Египтом, Конго, Анголой (далее везде) на развитие железнодорожного сообщения.

С учётом того, что ведомство испытывает кадровый голод и непочатый край работ внутри России, не очень понятно, какими силами господин Белозёров будет осуществлять железнодорожную экспансию в Африку.

Возможно, что российские чиновники на форуме стараются застолбить все перспективные полянки, однако контракты без реального наполнения могут сослужить плохую службу российским амбициям в будущем.

С другой стороны, Путин пообещал зайти в Африку не в гордом одиночестве, а в компании стран-членов ЕАЭС, давая возможность подзаработать и нагулять внешнеполитический вес ближайшим союзникам России.

Также есть определённые вопросы к реализации военно-политического сотрудничества с африканскими странами. То, что России ничего не стоит заново организовать для африканцев военно-учебные центры по образу и подобию 165-го «училища для партизан», работавшего в крымском посёлке Перевальное с 1965 по 1990 годы, не вызывает сомнения.

Вопрос в том, под каким соусом всё это будет подаваться. За исключением ливийцев и палестинцев, в головы африканских слушателей вкладывались идеи социализма, нашедшие своё отражение в освободившихся от колониального господства странах чёрного континента.

Ясно одно: задача не из лёгких. Укрепление российских связей с Африкой будет осуществляться в условиях жёсткой конкуренции. Собственно, западные партнёры африканских государств уже выдали рябь по такому случаю. «Наши западные (и, скорее всего, восточные) партнёры» начнут ревновать Африку к России, вставляя палки в колёса нашим усилиям.

Потенциал сотрудничества чрезвычайно богат и используется недостаточно. Африканские рынки чрезвычайно важны для российской экономики.

Это и совместное использование природных ресурсов, и наработки в сфере высоких технологий, которые имеются у России. Например, госкорпорация «Росатом» заинтересовала африканцев предложением заключить контракты на возведение под ключ атомных научных центров, оснащённых исследовательскими ядерными реакторами.

Конечной целью Путина в Африке является восстановление российской сферы влияния, российского присутствия и комплексных рычагов воздействия на жителей континента (политических, военных, научных, культурных, образовательных) – всего, чем в недавнем прошлом обладала Москва.

Для этого Россия использует сочетание жесткой и мягкой силы, сформировав взаимодополняющую, но вполне конкурентоспособную стратегию по формированию новой власти, способной сопротивляться влиянию глобальных сил в Африке – прежде всего из Китая и США.