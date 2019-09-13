«Приходите и правьте нами»: в Киеве призывают назначить евреев новыми варягами

13.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Поражение Зеленского на Украине будет ударом по всем евреям мира.

Об этом в эфире телепроекта «Вечерний тепловизор» заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-зампред СБУ Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего силовика, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неспроста приезжал в Киев – он давал установки Зеленскому.

«Вообще, Зеленский-президент в Украине – это шанс для Украины может быть, позитивный. Если мерить это измерениями нашей истории, то я всегда вспоминаю обращение славянских князей к варягам: «Приходите и правьте нами».

Много чего до сегодняшнего дня не изменилось, и на должности президента становится гражданин Украины, но еврейского происхождения, Зеленский, который может не повторять тех ошибок, которые иногда делали наши политики по типу Ющенко и так далее.

Безусловно, никто не будет со мной спорить, это всем ясно, что самые мощные, влиятельные, богатые люди мира – все евреи и они имеют свою генетическую составляющую поддерживать друг друга.

И не просто так господин Нетаньяху приезжал сюда просить о предоставлении пенсий бывшим гражданам, которые выехали.

Он приехал высказать солидарность, понимая, что просто Зеленский не имеет права ошибаться, потому что это будет бросать тень на всех евреев как в Украине, так и за ее пределами», – заявил Скипальский.

При этом, бывший разведчик подчеркнул, что сегодня Зеленский разыгрывает умелый спектакль заявляя о своей миролюбивости.

«Нам, сидя тут и раздумывая над различными вариантами – намного проще, чем управлять страной. Тем не менее, если это тактический ход со стороны Зеленского, чтобы выбить из риторики Путина оценку украинской власти как какой-то кровожадной, фашистской, как любят их журналисты на телевидении поговорить. Если это только часть такого маневра», – рассуждает Скипальский.

На уточняющий вопрос телеведущего о том, как это выглядит в глазах «международных партнеров» Скипальский подчеркнул, что Зеленский согласовывает с ними свои действия.