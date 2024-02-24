Приходится бегать по посадкам в поисках снарядов, – боевик ВСУ

Анатолий Лапин.  
24.02.2024 11:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Неонацистам из распиаренной 3-й штурмовой бригады (бывший «Азов», запрещенный в России) приходится бегать по посадкам в поисках снарядов.

Об этом в эфире интернет-проекта «Движ» заявил боевик бригады с позывным «Рыба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Неонацистам из распиаренной 3-й штурмовой бригады (бывший «Азов», запрещенный в России) приходится бегать по...

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По словам «Рыбы», проблема снарядов в ВСУ стоит даже более остро, чем со старой техникой, на которой приходится воевать.

«Касаемо артиллерии, то проблема снарядов – это номер один. Даже мы на второй план поставим ту старую технику, на которой мы можем воевать. Любая старая техника ремонтируется и становится снова боеспособной. Проблемы со снарядами, они есть. Не буду говорить серьезные или мало серьезные, – такие громкие слова говорить тоже не хочется. У нас были такие моменты, что приходилось – по посадкам парни бегали и искали снаряды. Знали, что там, возможно, в этой посадке стояла такая же техника, как и у нас – может, что-то оставили», – заявил «Рыба».

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