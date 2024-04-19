«Приходится постоянно отступать» – депутат Рады жалуется на нехватку людей в окопах

Вадим Москаленко.  
19.04.2024 20:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине уже не хватает солдат для того, чтобы держать крепкую и глубоко эшелонированную оборону.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады, член парламентского комета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине уже не хватает солдат для того, чтобы держать крепкую и глубоко эшелонированную оборону....

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«У нас, с одной стороны, преимущество, потому что мы в обороне. Но из-за того, что у нас подразделения недоукомплектованны пехотой, и из-за дефицита личного состава… вынуждены занимать оборону не согласно уставам – «глубокую и эшелонированную».

Из-за нехватки личного состава мы часто растягиваем наши подразделения, она не так глубоко эшелонирована, как требуют уставы. Её легко прорывать, из-за этого приходится постоянно маневрировать, постоянно отходить», – плакался Костенко.

«Когда ты растягиваешь оборону в одну линию, как тогда [в 2022 году] противник под Харьковом, сейчас враг тоже пытается этим воспользоваться. И мы постоянно бросаем резервы, которых тоже не хватает. В этом у них инициатива и преимущество – из-за недостаточного количества у нас солдат на поле боя, которые не могут держать такую линию фронта», – добавил депутат.

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