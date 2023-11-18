Прихожане и священники УПЦ не обращаются в ООН, опасаясь репрессий

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Украинские правоохранители могут начать новую волну репрессий сторонников УПЦ только за то, что Россия организовала собрание в их защиту в ООН.

Об этом на брифинге в Совбезе ООН о преследованиях УПЦ на Украине заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, вы не ослышались, УПЦ хотят лишить правосубъектности и ликвидировать. Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл неоднократно направлял обращение в адрес генсека ООН, глав ОБСЕ, Совет Европы свидетельства о массовых нарушениях прав верующих УПЦ. Но в ответ мы, к сожалению, слышим только молчание. Создаётся впечатление, что в мировом сообществе никому нет дела до беззастенчивого уничтожения УПЦ, объединяющей десятки миллионов верующих. Более того, свидетельства российских религиозных деятелей в защиту членов УПЦ рассматриваются спецслужбами Украины как ещё один повод для их преследования. Но мы не слышим и не услышим голоса украинских верующих в Совбезе ООН. Они запуганы, боятся открыто защищать свои права, потому что на территории Украины их в этом случае ожидают репрессии. Исключение составляет выступавший здесь летом украинский православный журналист Ян Таксюр, да и то – только потому, что ему удалось покинуть территорию Украины в рамках обмена пленными, и он почувствовал себя в безопасности», – заявил Кипшидзе.

Он указал, что гонения на православных Украины стимулируются киевскими властями с целью разрыва всех связей с Россией.

«РПЦ уже привыкла к тому, что любое наше свидетельство в защиту прав украинских верующих государственные и окологосударственные украинские СМИ рассматривают как доказательство вины Украинской Церкви. Если между Россией и Украиной конфликт, то, по их мнению, можно беззастенчиво уничтожать всё то, что связано с общей духовной историей русского и украинского народов, и в первую очередь на уничтожение стоят именно украинские верующие. Но эта логика, на наш взгляд, совершенно порочна. Мир за свою историю прошёл множество войн, но если бы враждующие государства каждый раз подчистую уничтожали свои культурно-исторические связи, собранные за века, то он бы скатился к варварству», – сказал представитель Патриархии.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя подтвердил его слова.

«Сразу хочу подчеркнуть, что УПЦ не обращалась к нам с просьбой о проведении сегодняшнего заседания и не уполномочивала нас выступать от её имени. Как не делали этого и отдельные священники и прихожане. Мы говорим это для того, чтобы украинские правоохранители не отыгрались за сегодняшнее заседание на Церкви и людях, и так находящихся у них в заложниках», – заявил Небензя в начале своего обращения.