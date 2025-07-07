Прихожане храма в Молдове отбили рейдерскую атаку представителей румынской церкви. Что дальше?

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Громкий скандал вокруг православного храма в Молдове: приход Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гринауцы Рышканского района, относящийся к канонической Молдавской православной церкви, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви, столкнулся с рейдерской атакой румынских священников.

Несколько десятков представители Бессарабской митрополии Румынской церкви попытались среди бела дня войти в храм на правах собственников. Румынским клирикам помогала молдавская полиция и представители местной власти. Но возмущенные прихожане не дали захватить приход, встав живым щитом. В итоге было организовано голосование, в ходе которого абсолютное большинство сельчан высказалось за сохранение церкви в составе Молдавской митрополии РПЦ.

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Эта выходка представителей Румынской церкви на канонических землях РПЦ не прошла, но что дальше?

Около 10% православных приходов в Молдавии уже принадлежат Бессарабской митрополии Румынской церкви. Переход священника из Молдавской митрополии Русской Православной церкви в Румынскую церковь щедро оплачивается. Активность и напор Бессарабской митрополии заметно усилились с приходом к власти нынешней правящей команды – руководство Молдовы открыто поддерживает давление на Молдавскую митрополию РПЦ.

Ситуацию «ПолитНaвигатору» комментирует публицист, автор сетевого издания «Междуречье – terriтория доверия» Сергей Ткач.

– Акт неприкрытого церковного рейдерства, кажется, происходит в Молдове впервые. Как это стало возможным? Почему для захвата выбрали именно этот храм и почему именно сейчас?

– Вообще-то, эта история началась еще в 1918 году. После того, как «Сфатул Цэрий» (Совет края) принял решение о присоединении Бессарабии к Румынии, была основана архиепископия, подчиненная Румынской церкви. Когда Молдавия вошла в 1940 году в состав СССР, приходы опять стали частью Московского патриархата. После распада СССР и провозглашения независимости РМ вновь поднимался вопрос об объединении с Румынией, и в 1992 году возникла Бессарабская митрополия. Хотя официально она зарегистрирована только в 2002 году.

Все это время проходила конфронтация, предпринимались попытки переподчинить приходы Румынии. В целом весь процесс переподчинения приходов чем-то напоминает рейдерский захват. Хотя действия имеют многослойный характер, связаны с политикой, заменой матрицы сознания населения, точно так же, как и в случае с переписыванием истории.

К власти пришли люди, которые целиком и полностью поддерживают эти процессы, и такое стало возможным. Ситуация обострилась, так как активизировалась работа со священниками, а русофобия стала доминантой в политике ЕС. В данном случае духовное лицо обработали, и священник прихода решился на переход [в Бессарабскую митрополию], а вот население высказалось против.

Этот случай хорошо иллюстрирует стратегию и тактику действий Бессарабской митрополии. К сожалению, процессы происходят с участием политиков, а мы движемся к выборам. Возможно, это и есть ответ на вопрос о том, почему все произошло именно теперь.

– Давление на Православную церковь Молдовы оказывается давно. Запущена молдавская версия украинского сценария?

– Это другая история со своими особенностями, о чем я говорил ранее. Но очень похожая. Главная цель та же – оторвать территорию от России, лишить Москву хоть какого-то влияния на население.

– Как защитить храмы Молдовы от раскола? Мы видим, что у населения есть для этого и силы, и решимость. Достаточно ли этого?

– Раскол может возникать в результате внутренних процессов и как следствие внешнего воздействия. В первом случае воли населения, следования традиции достаточно, а во втором уже требуется широкое согласие руководства страны на сохранение идентичности народа и самого молдавского государства.

Пока те, кто руководят страной (и их влиятельные внешние партнеры и внутренние сторонники), помогают Бессарабской метрополии, мы будем свидетелями подобных эксцессов.