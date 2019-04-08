Выборы
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08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Украина
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Прихвостней Порошенко назвали «полуразвитыми чертями»

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов назвал “чертями полуразвитыми” пропагандистов Петра Порошенко, поднявших шум после одного из его сообщений в телеграм-канале относительно грядущих зачисток майданных “активистов” и чиновников нынешнего режима, передает крорреспондент ПолитНавигатора.

“Сегодня в десятках аккаунтов, приближённых к команде Порошенко порохоботы и остальной поношенный ширпотреб распространяли тезис, что после поражения Порошенко я, якобы, угрожаю начать зачистки активистов, титушек и порохоботов, зачем-то адресуя свои опасения в адрес Зеленского. Специально для тупых порохоботов объясняю второй раз, что не имею отношения к Зеленскому и поддерживаю любого кандидата, имеющего шанс победить Порошенко.”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

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По словам экс-чиновника уничтожать друг друга порохоботы начнут сами, “без посторонней помощи, за счёт того, что вас перестанет кормить украденными офшорными деньгами официальная правоохранительная власть. Именно после этого у вас закончатся деньги, смелость и информационная поддержка”.

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