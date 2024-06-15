Прикинулся убогим. Куратор воровской схемы Зеленского сбежал из Украины по липовой справке об инвалидности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Помните бессмертное из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова? Эпизод, в котором великий комбинатор посещает дом престарелых, руководимый «голубым воришкой» Альхеном и замечает группу упитанных молодцев, старательно работающих челюстями, объедая бабулек?

«– Новая партия старушек? – спросил Остап. – Это сироты, – ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.– Дети Поволжья? Альхен замялся.– Тяжелое наследие царского режима? Альхен развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вспомнить классику автора этих строк заставила свежая порция сплетен из украинской инфоленты последних дней. Оказывается, фигурант множества антикоррупционных расследований, бывший куратор скандального детища Банковой под названием «Велике будівництво» и консультант офиса Зеленского Юрий Голик сбежал из Украины по липовой справке об инвалидности.

Известно об этом стало благодаря «сливу» из одной из украинских спецслужб – курируемого американцами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Голик выехал из Украины через систему «Шлях», с помощью которой власти отслеживают перемещение транспорта во время военного положения и сейчас находится в Мекке украинских невозвращенцев Австрии. Позже эту информацию подтвердили и в Государственной пограничной службе Украины.

А ряд приближенных к спецслужбам киевских медиа даже опубликовали копию приказа руководства Днепропетровской ОГА, подтверждавшего свободный выезд Юрия Голика за границу. Новый пропуск действителен в течение шести месяцев – до 16 октября 2024 года.

Еще более смешно то, что Голик умудрился сбежать за границу во время запрета из-за военного положения, не имея при этом официальных должностей в правительстве. Официально он – только не падайте со стула! – волонтер благотворительного фонда «Песни, рожденные в АТО». Именно в этом качестве наш герой свободно передвигался по миру в то время, когда остальных украинцев мурыжили на границе.

Учредителем благотворительного фонда является бывший заместитель экс-главы Днепропетровской ОГА Резниченко Владимир Юрченко. О Резниченко мы еще скажем пару слов.

Предыдущее разрешение на пересечение государственной границы Голик получил в апреле 2023 года, и его срок вышел 20 октября того же года. За несколько дней до окончания срока выезда власти Днепропетровской области издали новый приказ, которым продлили пребывание Голика за границей до 6 апреля 2024 года. А когда вышел срок и этой ксивы, Голик стал инвалидом.

Источники в НАБУ говорят, что за неделю до отъезда Голика детективы в рамках расследования дела о хищениях в Днепропетровской областной администрации провели обыск в машине основного фигуранта дела – бывшего губернатора области Валентина Резниченко. Дело касается выигранных ООО «Стройинвест инжиниринг» тендеров на ремонт дорог в Днепропетровской области на сумму свыше 1,5 миллиарда гривен. Тендер-то выиграли и деньги подрядчики авансом получили. А вот с дорогами как-то не срослось.

По этому же делу подельником проходит и Голик, во времена Порошенко трудившийся замом у Резниченко. Но ждать, когда с обысками придут уже к нему Голик не стал и дал деру, прикинувшись убогим. Спасибо, что не в женском платье.

Здесь нужно отвлечься от подробностей криминальной текучки и сказать пару слов о самом Голике и его, так сказать, бэкграунде. А персонаж с какой стороны ни глянь, интересный. Настоящее дитя своего времени. Дальний родственник известного киевского бизнесмена Бориса Ложкина – основателя впоследствии перекупленного олигархом из орбиты Януковича Сергеем Курченко «Украинского медиа-холдинга» и суперпопулярного в нулевые-десятые на Украине таблоида «Теленеделя».

Собственно, местную франшизу этой самой «Теленедели» в Луганске Голик – в начале нулевых уже известный на Донбассе медиаменеджер и медиабизнесмен – и издавал. А потом переключился на еще один популярный классифайд «Бесплатка», превратив его в межобластную франшизу. Занимался еще ФМ-станциями и рекламным бизнесом.

Луганским бизнес-партнером Голика в те годы был еще один местный предприниматель, будущий глава городской организации ющенковской «Нашей Украины», затем депутат горсовета от коммунистов, а потом депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Медяник. Уже из одного перечисления этих названий становится понятно, что никакой идейностью и принципиальностью там и не пахло.

После победы второго майдана и начала неспокойного десятилетия на Луганщине Голик быстро перебазировался на заранее подготовленные бизнес-позиции в Киев, а оттуда – по протекции Ложкина – в Днепропетровск. В те годы Борис Ложкин как раз высоко взлетел, став главой администрации президента Порошенко и замглавы Национального совета реформ.

Потом ветры перемен сдули Ложкина с киевского олимпа, приземлив в кресла президента Еврейской конфедерации Украины и вице-президента Всемирного еврейского конгресса. Однако на карьере его родственника Голика это обстоятельство никак не отразилось – тот уже успел обрасти клубком собственных полезных связей и вмонтироваться в целый ряд жирных коррупционных схем.

Пережив Порошенко, Голик не потерялся и при Зеленском, став легендарной в мире киевских казнокрадов фигурой, тесно ассоциирующейся с небезызвестным «Великим будивництвом» («Большим строительством») – самым масштабным нацпроектом в довоенной Украине Зеленского, официальной целью которого было «масштабное развитие качественной инфраструктуры Украины, включая дороги и социально важные объекты, такие как школы, детские сады, центры экстренной медицинской помощи и стадионы».

Масштабы воровства в новом, особо опекаемом Банковой национальном проекте были настолько эпическими, что народное творчество быстро переименовало его в «Вэлыкэ крадивныцтво».

СМИ первых лет правления Зеленского пестрели скандальными расследованиями, из которых посполитые узнавали о том, что километр дорожного полотна обходится бюджету в 7 миллионов долларов, кому принадлежат подставные фирмы, на счета которых уходила львиная доля денег из распиаренной программы, и как государственный Укравтодор уничтожает потенциальныъ конкурентов неофициального картеля, стоявшего за «Крадивныцтвом» в лице небольших строительных компаний.

А курировал всю эту благодать как раз таки Юрий Голик, после отставки Резниченко сменивший днепропетровский кабинет на киевский – сначала советника первого премьера эпохи Зеленского соросенка Алексея Гончарука, а после падения последнего застрявший на жирной должности в Кабмине, несмотря на смену премьеров с Гончарука на нынешнего Шмыгаля.

И совсем неудивительно, что при таком размахе деятельности Голик так или иначе попал в поле зрения спонсируемых из-за океана грантовых борцов с коррупцией – всех этих «Наших грошей», «Схем» от «Радио Свобода» и прочих «Бигус-инфо». А уже с их подачи и по их наводке – фигурантом уголовных производств спецслужб, рывших с американской подачи носом землю, имитируя нещадную борьбу с коррупцией.

И если «Великэ крадивныцтво» стало главным приоритетом чиновников Зеленского, то борьба с коррупцией – один из приоритетов западных друзей украинской демократии. И эта ситуация – образец и иллюстрация того, что бывает, когда эти приоритеты вступают в конфликт друг с другом.

И вот, зная, как такие дела делаются в Киеве, совсем не факт, что через какое-то время Голик не вернется в Киев на белом коне и в амплуа пострадавшего за правду от очередного антинародного режима. Вспомним бывшего «юридического гения» Януковича Андрея Портнова. Он, кстати, сейчас тоже обретается в Вене, так что у них с Голиком вполне возможна дружеская встреча за чашкой венского кофе.

Однако в настоящее время путь на Украину для Голика закрыт. Зато перед ним открыта дорога к новому амплуа – если не получилось стать главным по украинской коррупции- можно попытать счастья на ниве профессионального еврейства. Благо, дальний родственник Ложкин и тут может помочь.