Приключения Зеленского в Италии: На дурака не нужен нож

08.02.2020, Киев, Александр Ростовцев

В пятницу, 7 февраля, начался официальный двухдневный визит президента Украины Зеленского в Италию. Горячих тем для переговоров с накопилось немало. В частности, украинскую и итальянскую стороны не могут устраивать более чем скромные объёмы товарооборота между странами, составляющие $4 млрд в год.

Удивляться тут нечему. За последние шесть лет произошла лавинообразная деиндустриализация и деградация Украины, связанная с тараканьим нашествием «шароварных кадров» в исполнительные и законодательные органы снизу доверху, с повсеместным уничтожением советского наследия, а также с разрывом научно-технических связей с Россией.

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В рамках строительства «аграрной сверхдержавы» доля украинской продукции с высоким переделом и прочего хайтека сравнялась с показателями среднестатистического бантустана, главный упор в развитии страны сделан на экспорт продукции пищепрома, а хитом внешнеторговых операций стала продажа Цэевропой в Европу колониальных товаров: опилок, орехов и ваты.

Иначе говоря, постмайданной Украине нечего предложить Италии и другим торговым партнёрам, кроме товаров отхожих промыслов. Тут бы самое время повзрослеть, сосредоточиться и определиться с приоритетами, среди которых издыхающая экономика Неньки – Проблема Номер Один.

Однако, нет. Судя по тому, что наболтал «весёлый и находчивый» Зеля на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конти, лишний раз демонстрирует поразительную интеллектуальную убогость президента-надёжи и его окружения.

Насколько можно судить по информации из СМИ, тема укрепления экономического сотрудничества с Италией в исполнении Зеленского свелась к набору общих фраз: «надо улучшить показатели», «позитивные изменения, достигнутые Украиной за последнее время, открывают дополнительные возможности» и тыды, и тыпы. И совсем уж уныло-шаблонным прозвучало обращение преЗЕдента к итальянскому бизнесу – заносить деньги в Неньку. На развитие энергетики и инфраструктуры, подготовленной «птенцами» Сороса к окончательному «распилу».

Исполнив все положенные в таких случаях ритуальные танцы, Зеленский перешёл от дел «малозначимых» к делам животрепещущим, названными в официальной прессе «вопросами безопасности».

Во-первых, Вовочка полностью удовлетворился полученными от Конти заверениями, что Италия по-прежнему поддерживает «незалежность» и территориальную целостность Украины. Как будто представитель государства – члена ЕС, делегировавшего часть суверенных полномочий, включая общую внешнюю политику, наднациональному органу, имеет право на альтернативное мнение.

В общем, успокоили: «Весь світ знову з нами!».

Во-вторых, раз уж Италия соблюдает пункт первый, то ей бы следовало, по мнению Зеленского, закрыть у себя представительства «никем не признанных» народных республик Донбасса, а то украинские «элиты» аж кушать не могут, пока эти представительства работают сразу в нескольких итальянских городах.

Что ответил на эти всхлипы премьер Конти, осталось за кадром. Однако, памятуя, что в Италии относятся с уважением (неведомым украинским рагулям) к местному самоуправлению, защищённому, к тому же, соответствующим законом Евросоюза, несложно представить реакцию главы итальянского правительства, поскольку представительства ЛДНР в Италии открыты по инициативе региональных властей и не противоречат местным законам.

В третьих, и в самых главных, Зеля обсудил с Джузеппе Конти дело карателя-нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного на 24 года тюремного заключения итальянским судом.

Напомним, «вытиран АТО» Маркив, большого ума мужчина, покинувший Италию ради участия в «Евромайдане» и виновный в гибели мирного населения Славянска, а также в умышленном убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, летом 2017 года вернулся «а-ля мезон» и был задержан при въезде в страну.

Маркиву не помогло ни итальянское гражданство, полученное в 16-летнем возрасте, ни заступничество Авакова, ни беснование укрофашни у стен посольства Италии в Киеве. Его дело получило широкий общественный резонанс не только в Италии, но и в ЕС, вплоть до того, что обстоятельствами убийства Роккелли заинтересовалась влиятельная итальянская газета La Reppublica, организовавшая собственное расследование.

Чтобы заставить Конти вписаться за карателя, Зеля привёз в Италию самодельную схемку «с места событий», способную, по его мнению, убедить главу правительства в невиновности Маркива.

«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», – мощно задвинул жалостливый криворожский карлик.

Ясное дело, что задание по освобождению Маркива Зеля получил от Авакова, открыто поддерживающего своего мерзавчика.

Будем надеяться, что, несмотря на бандеровские хотелки, говорить о перспективах освобождения «нацгада» не приходится. Маркив, прежде всего, гражданин Италии, и будет сидеть в Италии по приговору суда, а не разгуливать по Украине в короне «хэроя АТО».

Ведь итальянская сторона провела тщательное расследование убийства Роккелли и его переводчика Миронова, получив твёрдые доказательства вины Маркива, заметившего с наблюдательного пункта на горе Карачун журналистов, передавшего их координаты бандеровской артиллерии и корректировавшего по ним миномётный огонь.

Приговор в отношении карателя был единогласно поддержан итальянским отделением Amnesty International, европейской прессой и широкими слоями общественности.

Таким образом, мамаша Маркива, заранее поблагодарившая Зелю за усилия в освобождении кровиночки, зря надеется. «Напрасно старушка ждёт сына домой…».

Определённые надежды Зеленский питал и от встречи с Папой римским, состоявшейся на субботу.

В интервью журналистам, данным накануне отъезда в Италию, Зеля источал мёд пополам с патокой и выглядел клиническим идиотом.

По словам «последней надежды Восточной Украины», он всю жизнь мечтал повидать понтифика и не считает себя президентом перед его масштабом. Главное, чего хочет добиться Зеленский от встречи с Папой Римским, как от морального лидера католического мира – это усиления политического и экономического давления на Россию.

По фигу, что у самого дом разорён и всё добро лихими людьми вынесено – главное, чтобы у соседа корова сдохла.

Также, Вовочка жаждал получить от Франциска подпись под специальным документом – конкордатом, в котором Ватикан (в частности) признает секту «томосеков» главенствующей Церковью на Украине. В качестве приятного дополнения к визиту, Зеля собрался вымутить из понтифика собственный патриархат для западенских греко-католиков.

Судя по результатам встречи, даже если тема признания Ватиканом «томосеков» и униатского патриархата на Украине поднималась, то в конкретные решения не вылилась, иначе Вовочка поспешил бы раструбить о «пэрэмоге» на духовном фронте сразу по окончании переговоров с главой РКЦ.

Всё, чего добился Зеленский от долгожданной встречи, – вызвал смех у Франциска и получил от него же характеристику «президент мира», подтвердив тем самым квалификацию клоуна и правильность строк из песни «на дурака не нужен нож – ему немного подпоёшь – и делай с ним, что хошь».