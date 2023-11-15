«Прикрылся Израилем»: политика Байдена по Украине бессмысленна и катастрофична – американский сенатор

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Администрация США прикрывается поддержкой Израиля для того, чтобы выделить очередные миллиарды долларов Украине. При этом, политика действующей власти в отношении украинского конфликта – бессмысленна и катастрофична.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демократы решили, что это должно быть объединено в массовый пакет мер, чтобы он прошел через Сенат Соединенных Штатов. Они делают это, потому что знают, что Америка объединена вокруг Израиля. И они хотят использовать израильских союзников в качестве политического прикрытия во время своего кризиса – в этом-то все и дело. Вы еще многое услышите, но в конечном счете именно об этом и идет речь. Они знают, что не могут защищать катастрофическую, бессмысленную и, в конечном счете, бесцельную политику Байдена в отношении Украины, поэтому они хотели бы использовать Израиль в качестве прикрытия. Теперь перед нами целая мешанина дополнительных материалов от президента США», – обвиняет Байдена Вэнс.