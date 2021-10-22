Прикрыть дырку: Украинская пропаганда «разоблачает» Россию

22.10.2021 13:20 (Мск), Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

Государственная пропаганда – дело необходимое, сложное и затратное, требующее от занятых в ней специалистов большого ума и изобретательности, а также такта и чувства меры, чтобы не вызвать у целевой аудитории отторжения избыточным пафосом, ложными посылами и откровенными ляпами.

Государство, отдавшее пропаганду на откуп всевозможной медийной макрели, заведомо находится в проигрышном положении, поскольку свято место пусто не бывает, и там, где нет своего или оно откровенно убогое, обязательно заведётся чужое, пакостное и за дорого.

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У недогосударства Украина с пропагандой полный швах. Вроде, она есть, однако на деле предлагаемые провластной артелью сборники исторических анекдотов, фальшивок и шумерской хтони, написанные режущим ухо и глаз волапюком, вызывают у большинства громадян или недоумение, или гомерический хохот.

С «пэрэмогой гидности» запрос на позитивную пропаганду «украинских идеалов» резко возрос. Человеческие отбросы, обретшие значимость благодаря государственному перевороту, войне и хаосу во всех сферах жизни, стали остро нуждаться в красивеньких декорациях, чтобы скрыть за ними отвратительно выглядящую и дурно пахнущую повседневность, ими же организованную.

Такие акции, как массовые «покращення» дуп и заборов в цвета украинского флага городскими и сельскими сумасшедшими, были приняты благосклонно новыми властями Украины, однако «грошей на фарбу» майданутые маляры были вынуждены добывать самостоятельно, вымогая подаяние у всех встречных и поперечных.

Выглядело это и смешно, и жалко, закономерно сойдя на нет после полутора лет лакокрасочного слабоумия.

Потуги, вроде массового воя «щеня вмэрла», пошива и вытаскивания на общественное обозрение флагов-портянок «кто длиннее» и циклопических тризубов на средства местных бюджетов и всё тех же городских сумасшедших, а также строительство аварийно-опасных гигантских флагштоков для этих портянок, выглядели ещё более нелепо в государстве с издыхающей инфраструктурой и пущенным на иголки производством.

Из прочего дурацкого можно вспомнить акцию «зигани атошнику» (окажи «повагу»), канувшую в небытие сразу после анонса.

Самое главное в этом пропагандистском балагане, что правящие хунтари выбрали путь завоевания симпатий уставшего от катаклизмов населения Украины визуальными эффектами за мелкий прайс вместо агитации реальными достижениями.

Дополнительным подтверждением тому стало странное мероприятие, собравшее в Киеве любителей наскальной живописи из Украины, Польши и Армении, входящих в проект ARTIFAKE, взваливших на себя непосильную ношу «популяризаторов медиаграмотности и развития критического мышления с помощью стрит-арта».

ARTIFAKE в данном случае расшифровывается как «Art Invades Fakes», что можно перевести, как «Искусство ведёт наступление на фальшивки» и, видимо, обещает прозрение массам оболваненных.

Спонсорами визуальных борцунов с фальшивками выступают такие милые организации, как USAID, соросовский гадюшник «Видродження», Фонд Конрада Аденауэра, Министерство национальной политики и спорта Польской республики, посольство королевства Нидерландов в Киеве и ещё несколько раздающих свободу оптом и в розницу организаций.

Планы у организаторов проекта грандиозные: прорваться через завалы медийных фальшивок и донести правду гражданам Украины через картинки на стенах панельных многоэтажек о ситуации с ковид-19 с разоблачением российской пропаганды.

«Как показывают исследования, лишь 3% украинцев могут правильно определить отличие между истинной и ложной информацией среди трех представленных новостей. А более 80% наших сограждан сталкивались с дезинформацией о COVID-19 в течение последнего года, когда из-за засилья фейков среднестатистический украинец не в состоянии отличить правду от лжи, помочь может только систематическое обучение населения критическому мышлению и медиаграмотности. Для этого мы решили использовать язык уличного искусства — символы и образы, которые прямо и правдиво говорят каждому прохожему», – заявил на презентации один из организаторов проекта и по совместительству программный директор ОО «Интерньюс Украина» Андрей Кулаков.

Что же это за негодяи такие, оболванившие 97% украинцев, подсунув им ковидную дезу, лишившие их критического мышления и медиаграмотности?

Как ни странно, во всём виновата российская пропаганда, удивительным образом просачивающаяся в мозги «пересичных громадян», несмотря на полный запрет российского телерадиовещания в украинском медиапространстве и разрешение использования русского языка в условиях «испанского сапога».

То, что Украина отдала пропаганду на откуп макрели, подтверждают цели и задачи проекта ARTIFAKE. Собравшийся в кучу «мозговой центр» из 48 любителей пачкать стены домов на Украине, в Польше и Армении, «перетёр» вопрос с пропагандой, «переосмыслив» его через стрит-арт, разработав концепцию на тему дезинформации и критического мышления.

Девять пачкунов получили стипендии от проекта, чтобы со стен домов нести культурку в трёх маленьких городах каждой из стран-участниц.

Украинские «пэрэможци» уже намалевали свои «шедевры» на зданиях Артёмовска (Бахмута), в Токмаке и Каховке. Фото нетленок прилагаются.

Мурал «Вектор города. Критическое мышление» – первый блин проекта. Главный месседж, по замыслу автора: только сознательное потребление и критическое мышление помогут упорядочить информационный хаос вокруг себя. Три башни на гербе Каховки символизируют главные устои критического мышления: ответственное восприятие, осмысление и применение информации, которую мы потребляем.

Не знаю, как воспринимает авторскую задумку бросивший беглый взгляд мимо проходящий житель Каховки, а у меня создалось впечатление, что для постижения глубинного смысла «Вектора города» не хватит дня созерцания и ящика горилки. Очевидно, что рядом с муралом следует установить будку со специальным человеком внутре, объясняющим всем и каждому творческий замысел художника.

Мурал «Между буквами» в Артёмовске Донецкой области. Все свои творческие усилия автор вложил в идею, как Правда-матушка (TRUE) проявляется сквозь Кривду-тёщеньку (FAKE), только для этого зрителю необходимо как следует напрячься и включить умение читать между строк.

Изображать трудночитаемые ребусы на стенах – занятие так себе, а надежда на то, что их будет щёлкать, извлекать потаённый смысл и повышать тем самым критическое мышление, как его представляет себе ангажированный украинской властью автор, обитатель оккупированной части Донбасса – по меньшей мере наивно.

Самый вкусный мурал «ИнфоSHUM» изображён на стене кирпичной пятиэтажки в городе Токмак Запорожской области.

Художник борется с фальшивками, распространяемыми российской пропагандой и антипрививочниками в соцсетях. Сам автор позиционирует своё творение как «уличный справочник», состоящий из фальшивок (жёлтые кривулины) и разоблачений (синие каракули).

Вообще, эта извилистая хрень в цветах мочи и слёз изрядно доставляет, равно как и гоголь-моголь в голове «творца», выбравшего туземно-иностранный стиль написания заголовков, по которому ещё автор в «Мёртвых душах» остро и зло прошёлся.

Подборка «спрашивали – отвечаем» организована примитивно-манипулятивно, когда промеж широко известных «баянов», вроде «Мобильные телефоны притягивают шаровые молнии» и «вакцины делают здоровых детей аутистами», впихивают грубый фальшак собственного изготовления: «русскоязычных в Украине бросают за решетку», вместо «сторонники России на Украине подвергаются репрессиям» и «русский язык на Украине подвергается дискриминации».

Одно утешает: художник от слова «худо» выполнил надписи не то в виде синих червей, не то в виде лапши быстрого приготовления, вызывающие кровь из глаз при попытке их разобрать, так что «месседж», определённо, не стоит потраченной на него краски.

Мама Дяди Фёдора в таких случаях говорила: «От этой картины прямая польза – она дырку в обоях прикрывает». Проект ARTIFAKE тоже прикрывает дырку – в откровенно нищебродской украинской массовой пропаганде, продвигающей в массы глупость и дешёвку с раздутыми от важности щеками. Ну и как оно? Жить стало лучше, жить стало веселей?