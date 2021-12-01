Прикрывшись автозаками, Зеленский в Раде объявил войну неназванным олигархам

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием в Верховной раде. Его речь, сопровождалась бурными и продолжительными аплодисментами членов фракции «Слуга народа», которые специально к выступлению главы государства надели футболки в его поддержку.

При этом в преддверии выступления Зеленского парламент окружили автозаками и кордоном силовиков, что дало его оппонентам дополнительный повод для критики.

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«Так выглядит страх», – прокомментировал происходящее под Радой изгнанный из депутатской фракции «Слуга народа» парламентарий Гео Летос, который недавно отметился тем, что показал средний палец Зеленскому. Его сегодня вызвали на допрос в ГБР, что по мнению Лероса свидетельствует о том, что Зеленский боится.

«Именно поэтому ГБР по приказу Зеленского пригласило меня в центральный аппарат, чтобы я не присутствовал в Верховной раде. Очень сильно Зеленский ссыт от того, что я буду в Верховной раде, поэтому приложил максимум усилий, чтобы именно в 10 утра я находился в ГБР. Трус. У нас страной управляет трус, боится какого-то народного депутата, который будет присутствовать в зале», – заявил Лерос в своем блоге.

Внутри Рады у Зеленского также было немало противников. Так, член фракции экс-президента Петра Порошенко Алексей Гончаренко запустил оскорбительный флешмоб.

«Запустил флешмоб #идитевсраку, а меня не пустили с табличкой под купол. По-видимому, у президента еще и появилась фобия табличек. А я так старался! Даже цвета выбрал такие, чтобы президенту понравилось. Выходит так, что такие флешмобы можно запускать только тем людям, кто является кандидатом в президенты, да?», – написал Гончаренко.

Другие члены «Европейской солидарности» растянули баннеры с надписью «Почему президент постоянно врет украинскому народу?», «Почему президент осуществляет репрессии против журналистов и политиков» и так далее. Эти плакаты своими спинами пытались закрыть члены «Слуги народа».

По мнению украинского политика, экс-министра молодежи и спорта Игоря Жданова реакция соратников Зеленского напоминает времена выступлений коммунистических лидеров.

«Ежегодное послание президента Владимира Зеленского – попытка отыграть провальную пресс-конференцию и абсолютно популистское начало кампании переизбрания на второй президентский срок. Со «слугами» хорошо поработали: «долгие продолжительные аплодисменты переходящие в овации» как во времена развитого социализма», – написал Жданов в своем блоге.

«Такое ощущение, что он инаугурационную речь произносит. Простите, а что мешало озвучить и выполнить все эти прекрасные инициативы 2 года назад?», – прокомментировал выступление Зеленского главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило.

«Общие выводы по поводу послания Зеленскому Раде. Во-первых, сработала тактика нейтрализации оппозиции с помощью приглашения в сессионный зал массовки из каких-то военных, активистов, врачей и других неведомых людей под видом «награждения по случаю годовщины референдума о независимости Украины». Никогда такого не было, но лучшего повода не придумали», – прокомментировал выступление Зеленского киевский журналист Александр Зубченко.

«Все подходы к трибуне были перекрыты «слугами», часть из которых действительно была одета в идиотские футболки «За Зеленского, против олигархов». У Лероса не было шанса показать свой многострадальный палец президенту. Массовке была дана команда почаще аплодировать, что они и делали с какой-то неприкрытой истеричностью», – отметил журналист.

«Во-вторых, Зеленский нес какой-то феерический бред в стиле «Нью-Васюков»: все растет, будут экономические паспорта, дешевые кредиты, сверхсовременная медицина, огромные зарплаты, всем дадут много денег, повсюду заколосятся ай-ти хабы. Зато нес все это (точнее, порол) уверенно, без запинки и пафосно. Даже трудно сказать, на кого именно рассчитан этот «парад перемог» с нанотехнологиями и автобанами. В-третьих, война олигархам была объявлена без оглашения персоналий. Только завуалированные намеки в сторону Рината Леонидовича.

Пока чувствую себя так, как будто меня нае…ли. Причем, обижаюсь на Зеленского. Сам же анонсировал «переворот», я одел целые носочки, побрился и, бл…ь, где?!», – резюмировал Александр Зубченко.