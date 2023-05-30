Прикрывшись войной, Рада допродала остатки Украины

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Верховная рада Украины приняла законопроект об «оптимизации» структуры Фонда государственного имущества Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С резкой критикой документа выступила депутат Юлия Тимошенко, заявившая, что в прошлый раз игры с Фондом госимущества привели к ликвидации 1 200 госпредприятий.

«Вы считаете, что народ дал вам право ликвидировать 1 200 государственных предприятий за своей спиной, в то время, когда народ воюет? Вы понимаете, что эти 1 200 предприятий, из них можно было сделать мощную часть экономики Украины, если бы были привлечены правильные инвесторы, предоставлены правильные кредиты», – возмутилась она.

Депутат подчеркнула, что и этот законопроект приведёт только к новой распродаже государственного имущества и ещё большим экономическим проблемам.

«То, что делается сегодня Фондом госимущества – это деиндустриализация Украины. Когда ликвидируются государственные предприятия, когда эти предприятия реально разрушаются, продаются за гроши, и бюджет не получает ничего. И этот закон, законопроект, который вы сейчас рассматриваете, это не просто об изменении структуры, а это о структуре, которая позволит, за время войны, пока все воюют, продать все, что у нас в государстве есть, не посоветовавшись с украинским обществом. И этот законопроект, как первоочередной в то время, когда идут обстрелы Киева, в то время, когда парламент собрался практически под ударами баллистических ракет – для того, чтобы продать всё, что имеет народ Украины», – добавила Тимошенко.

Более того, по её словам, этим законом предусмотрена и распродажа оставшихся на Украине шахт, что приведёт к нехватке угля и энергетическому коллапсу.

Однако, несмотря на возмущения, в ходе голосования документ поддержали 231 депутат из необходимых 226. Законопроект был принят во втором чтении и в целом.