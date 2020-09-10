Прилепин анонсировал референдум по «детскому миллиону» и снижению пенсионного возраста за рождение детей

10.09.2020, Челябинск, Антон Соколов

В России может быть проведен референдум о социальных гарантиях государства. Об этом на пресс-конференции в Челябинске заявил лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

По его словам, партия станет инициатором законопроекта о социальных гарантиях в Государственной Думе РФ. В случае, если его заблокируют, или принятие закона будет затягиваться, «За правду» готова вынести этот вопрос на референдум, чтобы граждане России сами смогли принять решение.

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«Безусловный базовый доход, детский миллион и пенсионный возраст – это три темы, которые мы продвигаем. Более того, безусловно, когда мы пойдём на выборы в Государственную Думу, когда мы придём туда – мы в этом совершенно не сомневаемся.

Мы чётко гарантируем и даём обязательство, что в том случае, если наши предложения не будут восприняты государственной властью, мы выйдем, имея все законные основания, на референдум по этому поводу и предложим населению выбрать и решить, согласны ли они с нашими предложениями или не согласны.

Мы убеждены, что большинство россиян проголосуют «за», поэтому мы будем выступать инициаторами референдума по вопросу безусловного базового дохода, детского миллиона и пенсионного возраста», – заявил Захар Прилепин.

По мнению партии, социальные гарантии должны включать следующие обязательные положения:

1.Пенсионный возраст в России должен составлять 60 лет при его сокращении на 2 года для женщин за каждого рожденного ею ребенка;

2.Каждый гражданин должен получать ежемесячный базовый безусловный доход (ББД) без каких-либо условий. Для начала 2500 рублей, а в перспективе – прожиточный минимум) с ежегодной индексаций ББД по уровню инфляции;

3.«Детский миллион»: каждому новорожденному должен открываться депозитный счет в государственном банке или государственном инвестиционном фонде с возможностью использования этих средств через 18 лет на образование, покупку жилья, другие согласованные с соответствующими государственными органами цели.