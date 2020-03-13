Прилепин: Геноцид жителей Донбасса – национальный проект Украины

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Фамилии многих причастных к реальным военным преступлениям в Донбассе – от украинской административной верхушки до вооружённых сил, записаны и сложены в аккуратную стопочку.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель, бывший комбат одного из подразделений в ДНР, а ныне лидер новоиспечённой партии «За правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут прозвучали слова о том, что мир на Донбассе – общенациональный проект для Зеленского… Проблема в том, что и военщина, которая была по отношению к Донбассу – она была общенациональным проектом. Я по сей день, когда смотрю видео украинских ВС или полицейских сил, причастных к Донбассу, я вижу, что они ходят в чёрных масках, они по-прежнему скрывают свои лица.

В то время, когда я был военнослужащим донецкой армии, у меня было в батальоне 284 бойца, из них 250 было местных, и они никогда, ни при каких обстоятельствах не надевал маски. Это же поразительно: маленький, 4-миллионный Донбасс, а напротив 32-миллионная Украина, и они по-прежнему пять лет ходят в масках», – отметил писатель.

«Это означает то, что люди, так или иначе, подозревали о том, что вся эта история однажды закончится плохо, и не только пострадает Турчинов, Порошенко, Аваков и вся эта братва. Дело в том, что у нас хорошо работала спецслужба, честно говоря. Мы знаем, кто убил «Моторолу» Арсена Павлова, Михаила Толстых – они сами признались, наконец, хотя я про это уже два года назад говорил, знаем, кто и когда обстреливал и поимённо, кто бросал на ядерный могильник «Грады».

И поэтому для колоссальной части Украины (там, сколько военнослужащих переслужило – тысяч триста, наверное), они прекрасно знают, что фамилии многих из них, причастных к реальным военным преступлениям, записаны в аккуратную стопочку.

Действительно, все нормальные люди знают, что 98 процентов погибших мирных жителей Донбасса убито в самом прямом смысле украинскими военными с целью их убить, это все прекрасно знают, за это придётся отвечать, поэтому все эти замечательные процессы (направленные на мир – ред.) конечно же – будут тормозиться ужасно напуганной административной верхушкой, вооружёнными силами, людьми к этому причастными.

Вот, в чём проблема – я даже не вижу её разрешения. Вот эти маски – вы всю жизнь будете в них ходить?» – задался риторическим вопросом Прилепин.