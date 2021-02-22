Прилепин и Миронов скрепили шаткий союз – будут сдерживать КПРФ

22.02.2021, Москва, Елена Острякова

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели сегодня объединительный съезд. На выборы проект пойдёт под брендом «Справедливая Россия – За правду». Наблюдатели расценивают отказ от самостоятельного участия в выборах новых патриотических партий как свидетельство того, что власти склонились к «консервативному» сценарию проведения осенней кампании в Думу – там останутся прежние партии, а большинство «Единой России» будет обеспечено за счет депутатов-одномандатников.

Главой объединения остался Сергей Миронов (у него же и большинство в президиуме), сопредседателями стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

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Встал вопрос о символике объединения. Эмблемой чуть не стал ежик, что было бы логично, учитывая, что у партии, которого СРЗП считает главным конкурентом, «Единой России» символ – медведь.

«Что касается эмблемы нашей партии, очень много было интересных, креативных предложений. Поверьте, креатив был очень хороший. Художники, дизайнеры и члены группы набрасывали самые разные варианты. Не было никаких ограничений творческой фантазии. И солнце, и восход. Мне больше всего понравился ежик. Прямо вспомнилось про дырочку в левом боку, раз мы левая партия», – сказал Сергей Миронов.

Однако в итоге партийцы провели фокус-группы среди потенциальных избирателей и решили оставить старую символику – стрелу на «желто-золотом, солнечном фоне», что «хорошо смотрится и в зимнее время».

Планы у новой партии, называющей себя социалистической, наполеоновские – создать мощную политическую силу, которая бросит вызов «Единой России» (на самом деле, эксперты полагают, что истинной целью нового проекта будут коммунисты – но об этом ниже).

«Объединяться, чтобы занять второе место… Кто не ставит великих целей, тот их не добивается. Мы должны победить «Единую Россию», мы должны лишить ее монополии на власть», – заявил депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг, сорвав аплодисменты.

Он считает, что тот факт, что «Справедливая Россия» до сих пор набирала 8%, а еще два новых члена объединения имеют рейтинг и того меньше, поставленной амбициозной цели не помеха.

«Математика здесь не работает. Если объединяются партии с 3-5-8%, это не значит, что вместе они возьмут 14%. У них суммарно может и 50% быть. Потому что люди ждут перемен. Им надоела монополия на власть. И они ждут политическую силу, которая эту монополю разрушит», – сказал Гартунг.

Его коллега по Госдуме Олег Шеин согласен и на второе место.

«Мы реалисты и понимаем, что в этой итерации с учетом специфики подсчета голосов единороссы пока еще удержат первое место. Мы ставим задачу выйти на серебряную строчку, на второе место, для того, чтобы уже с этого плацдарма бороться за первое место в нашей стране за цели социальной справедливости, социального государства, социальной демократии и патриотизма», – сказал Шеин.

Сопредседатель новой партии Геннадий Семигин пояснил, где найти нужные голоса, чтобы сформировать правительство.

«Я уверен, что мы с новым отрядом, новыми лицами, а может, и в составе нового правительства поведем за собой избирателей, которые не ходят на выборы. А это 40-50%. Вот там наш электорат», – сказал Семигин.

При этом толком члены нового политобъединения, судя по всему, даже не познакомились. Захар Прилепин, которого Миронов весь съезд упорно называл Евгением (настоящее имя писателя), заявил, что между компаньонами идет «живая конкуренция». К чему она приведет, станет ясно на второй части съезда при формировании предвыборного списка через несколько месяцев.

Наблюдатели оценивают перспективы нового проекта скептически – вряд ли объединение реанимирует теряющую популярность «Справедливую Россию».

«От слияния трех партий, которые кроме желания попасть в Думу, имеют слишком мало общего, вряд ли родится новая «лево-центристская» идеология. Подобные блоки по цели, но без общей философии, имеют немного шансов на долговременный успех. Лучше меньше да лучше, говорил Ленин и был прав», – комментирует политолог Александр Сосновский.

Его коллега Илья Гращенков полагает, что главной ролью «Справедливой России» станет дробление электората КПРФ, чьи члены в последнее время часто солидаризируются со сторонниками Алексея Навального.

«Кончено, при «пеньковых технологиях» у «СР» мало надежды на защиту своих реальных результатов. Именно поэтому, обещанные и даже «гарантированные» 5-10% за партию, при сдерживании КПРФ, хороший размен для Миронова», – рассуждает Гращенков в своем блоге.

Он также прогнозирует конфликт внутри нового объединения.

«Эсеры вышли на съезд расколотыми. С одной стороны, «новая кровь» из прилепинцев и семигинцев, хотела бы получить на выборах до 50% мандатов объединенной партии, а так же места в исполкоме и минимум – по два заместителя в партии и фракции. С другой стороны, «старая гвардия» не намерена отдавать власть так просто, тем более, что ни Прилепин, никто другой, к ней явно не готовы», – пишет эксперт.