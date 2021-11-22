Прилепин: Москва поступила верно, отказавшись от широкого наступления в 2014

Новости Украины

В 2014 году самая большая поддержка России была в Крыму, Донецке и Луганске. Однако западнее электорат ещё не был настолько разочарован в Киевской власти, как это происходит сейчас.

Поэтому Москва сделала правильно, отложив широкое наступление «до лучших времен».

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Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил российский писатель и политик Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Между прочим, в той форме, в которой Россия могла использовать демократию в 2014 году на Украине, она использовала. Потому что – прежде чем начать все эти действия в отношении Крыма, мы параллельно провели социологию в Крыму, в Донецке, в Луганске, в Харькове, насколько могли её провести, по телефону, скрытно, через разведку, ещё как-то, и выясняли положение вещей тогда. Реально в Крыму было за 80 процентов, в Донецке и Луганске поменьше – в районе 70-75, дальше пожиже, но тоже было 55-52, дальше – снижалось. Но в любом случае, сейчас я абсолютно убеждён, что эти цифры выросли, и будут неизбежно расти в пользу России», – заявил писатель.

По его словам, Москва якобы правильно поступила, «не пойдя до Киева».

«Я, в отличие от наших неистовых патриотов, которые считают, что в 2014 году нужно было пойти до Киева и всё захватить, считаю, что этого делать не надо было, и невозможно было этого сделать. Более того, время работает не на них, а на нас. Я абсолютно убеждён, что, равно как и российский народ со времён перестройки радикально изменился к 2021 году, то же самое и с украинским произойдёт. Уже будут совсем другие процессы, будут большие избирательные процессы, где люди выбирают новую форму существования украинского государства, и в рамках этих действий мы уже принимаем какие-то совместные общегосударственные решения», – объяснял Прилепин.

С писателем согласился телеведущий программы, российский политолог Дмитрий Куликов.

«Я когда на Донбасс приезжал, с бойцами там разговаривал, сказать им, что не надо нам идти и атаковать – это непросто. Так могут и в ухо заехать, не разобравшись. Но это принципиальный вопрос – я и тогда, и сейчас считаю, что не надо идти так, как предлагали», – рассказал Куликов.