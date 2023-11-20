Прилепин назвал Навального русским Ярошем и объяснил арест Стрелкова

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Блогер-уголовник и иноагент Алексей Навальный и бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) оказались за решеткой, потому что нарушили правила, установленные властью.

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагали и Навальному, и Гиркину определенные правила. Есть так называемые «красные линии» в любой стране. А они сделали заступ. Я в технологию возвращения Навального из Германии не посвящен. Но Навального выдвигали в мэры Москвы. Его крышевали очень серьезные политические структуры, находящиеся в управлении государством. Он где-то настолько перешел границы, которые были согласованы с его «крышей», что ему сказали: Леша, ты сделал свой выбор. То же самое, Игорь Иванович. Он находился на постоянной связи со своими бывшими коллегами по ФСБ», – сказал Прилепин.

Он уточнил, что Гиркин оказался в СИЗО, потому что «не следит за метлой».

Навальный же, по мнению писателя, стремился создать в России свойственную Украине «смычку либералов и этнических националистов».

«У нас практически то же самое могло произойти на площади Болотной, где на одной сцене собрались радикальные националисты и радикальные либералы. Как ни парадоксально, эти люди периодически друг друга находят. Это слилось в одном персонаже, которого звали Алеша Навальный, который водил упоротые «русские марши». Он абсолютный либерал и абсолютный националист. И при этом стопроцентный западник. Он был правозвестником, нашим Ярошем (лидер «Правого сектора» – ред.)», – сказал Прилепин.