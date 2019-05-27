Прилепин отверг мем «когда украинец умнеет, он становится русским»

27.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший военнослужащий армии ДНР писатель Захар Прилепин считает ошибочной борьбу против идеологии украинства, согласно которой население земель исторического юга России являются не русскими, а отдельным народом.

Об этом Прилепин заявил во время встречи с читателями в МХАТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо бороться с украинством, с вышиванкой, с борщом, с украинской культурой. Прекратить тему, этот мэм, что «когда украинец умнеет, он становится русским», цитаты из Гумилева. Не надо этого ничего.

Это удивительная, прекрасная страна, поразительный народ, поразительная культура, своя литература, своя музыка, своя песня – зачем унижать это? К каким чертям? Надо завоевывать, отбирать нормальное украинство. Нормальную Украину. Украину Махно, Украину Рыбалко, Украину Ковпака, Украину Леси Украинки. Ее надо забирать у Украины Шухевича и Бандеры.

К чему говорить, что украинцы – это какие-то недолюди. Там все прекрасно, они вменяемые совершенно люди. Какая-то часть взбодрилась, инфицировалась всеми этими событиями, потом успокоится.

Мы такие же были идиоты 15-20-30 лет назад. Тоже так же скакали на костях своей собственной страны. Надо тихо помогать из этого морока людям выходить», – заявил Прилепин.

«Есть, конечно, реально малоросский характер. Мы втихую с Сашей Казаковым (советник погибшего лидера ДНР Захарченко, – ред.) об этом говорили. Мы-то русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от нас, честно говоря. Даже Александр Владимирович Захарченко», – добавил писатель.