Прилепин: Приднестровье станет Россией в течение 7,5 лет

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СВО продлится не менее 10 лет, а с учетом того, что она уже идет 2,5 года, – 7,5 лет.

Об этом писатель Захар Прилепин заявил подкасту «На берегу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СВО надолго. Лет на 10. Если мы хотим решить проблему Украины, то лет десять, минимум», – сказал Прилепин.

Он считает, что СВО должна закончиться «полной деконструкцией украинского государства в его нынешнем виде и полной подконтрольностью большей части украинских территорий».

«Левобежье, Киев, – половина, как минимум. Мы должны полностью лишить данную территорию возможности повторения данных эксцессов. Обязательно выход на Приднестровье – и полная безопасность наших друзей, граждан и территорий, которые к нам имеют прямое отношение. Приднестровье — это кусок России. Мы тоже должны это однажды прямо сказать. Это часть России. Мы должны вывести их из-под удара», – сказал Прилепин.