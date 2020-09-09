Прилепин: Союз либералов и леваков ведет Россию к Майдану. «За правду» – единственная реальная оппозиция

09.09.2020, Новосибирск, Антон Соколов

Союз либералов и левых сил, который становится все более очевидным после проведения совместных протестных акций, угрожает России майданным сценарием по примеру Украины.

Об этом на пресс-конференции в Новосибирске заявил лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

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«Сцепки левых сил и либеральных, как мы видим в некоторых регионах – это повторение той сцепки, которую мы видели на Украине перед Майданом. Это не приводит к адекватному развитию политический ситуации», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прилепин считает, что патриотам России, критически оценивающим ситуацию в стране, следует поддерживать партию «За правду» как единственную настоящую оппозиционную полисилу.

«Мы – единственная реальная оппозиционная партия в действующей политической ситуации в России, я на этом настаиваю», – отметил он.

У большинства оппозиционно настроенных избирателей нет реального представительства в органах власти. Ни либералы, ни националисты, ни государственники, ни анархисты, ни настоящие левые, социалисты и коммунисты не имеют нигде своих представителей. Более того, на выборы 2020 года в регионах большая часть партий не допущена, напомнил Прилепин.

«Мы отвечаем запросу общества на новые политические силы», – подчеркнул лидер партии.

Захар Прилепин обратил внимание на то, что больше 50% россиян не видят своих представителей в парламенте, тех, кто отвечает их взглядом и убеждениям. Партия «За правду» намерена это исправить, заверил политик.

Прилепин также опроверг фейковую информацию представителей коалиции «Новосибирск 2020», которые накануне обратились к партии «За правду» с просьбой выплатить им заработную плату за проделанную агитационную работу.

По словам политика, данная информация не соответствует действительности, так как партия «За правду» не входит в коалицию, не заказывала распространение листовок и, соответственно, не производит выплату денег.

И это не единственный пример. Псевдооппозиция сконцентрирована на провокациях, а не на реальном отстаивании интересов граждан, резюмировал Прилепин.