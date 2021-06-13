Прилепин: «Три года служил на Донбассе, никакой «Единой России» там не видел!»

13.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Писатель и новоиспеченный политик Захар Прилепин утверждает, что партия «Единая Россия» воспользовалась идеей его соратников с привлечением жителей ЛДНР к выборам в Госдуму.

Об этом Прилепин сказал в эфире YouTube-канала «ForPost», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месяца три назад мы провели очень серьёзную конференцию на тему того, как голосовать народу Донбасса, который уже получил паспорта, как ускорить паспортизацию. И тут же подключилась партия «Единая Россия», которая зафиксировала тему на себя. Ну, в целом нормально, если хотят. Но, так или иначе, они приватизировали эту историю, потому что Донбасс – это точно один депутат, и вообще это та тема, на которой можно получать политические очки. Я три года жил и служил на Донбассе, и всё это время никакой «Единой России» там не видел. А теперь она есть», – сказал Прилепин.

Он уверяет, что не боится конкуренции со стороны «ЕдРа».

«Мы не жадные, у нас всё равно цели куда более далеко идущие. У них Донбасс, ну и хорошо, а мы сейчас будем призывать к смене политической власти в Киеве. А «Единая Россия» будет бояться это говорить. Поэтому мы будем на три шага радикальнее и честнее в своих высказываниях», – обещает писатель.

Ранее Прилепин во время выступления в МХАТ заявлял, что считает жителей Донбасса «хохлами».

«Да все они украинцы! Есть, конечно, реально малоросский характер. Мы втихую с Сашей Казаковым об этом говорили. Мы-то русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от нас, честно говоря! Даже Александр Владимирович Захарченко – но он был большой, как парус, как песня. А в целом они, конечно, хохлы! Даже донецкие… Когда я там уже два, три, четыре года пробыл, то понял, что у нас все основные системы миропонимания различаются на 200 процентов. Они одни – мы другие. Но при этом они не киевские хохлы, они не львовские хохлы. Они особые хохлы. Они хотят быть в России, конечно же, хотят. Но они всё равно хохлы. Да, хохлы, они просто хохлы – и всё. Хохлы», – уверял он.