Прилепин: Участники СВО идеологически дезориентированы

Российское общество все последние месяцы находилось в «теплой ванне», все тяжести СВО свалились на плечи контрактников. Провалена важнейшая работа идеологической мобилизации.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский писатель и политик Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Телевидение, радиостанции, массовая культура, музыка, фильмы, всё остальное – должно работать. Это же не мобилизация людей и не пугает хипстеров или менеджеров среднего звена – это просто пробуждение ощущения русского в тех людях, в которых оно спит.

Накануне Великой Отечественной войны начался резкий правый поворот. Сталин начал проводить выставки военной живописи XIX века и так далее, это работало на всех уровнях – вспомни, кто ты такой, обернись, посмотри, это твои предки. Делаем ли мы это? У нас это не делает ни Минкульт, ни Минобразования, ни губернаторы, никто этим не занимается. Рамзан Кадыров этим занимается и Дмитрий Медведев. Это меня поражает.

Когда сейчас люди говорят, что мобилизацию проводить нельзя – её нельзя проводить, потому что общество к этому не готово. Потому что общество слушает «Наше Радио», где 50 процентов трафика – Гребенщиков, Макаревич, и все эти ребята. Там даже песен про войну нету, их нигде нет, кроме вашего радио.

Что это? Почему мы на наших несчастных контрактников взвалили такой крест, а страна вся присыпает? Ну, волонтёры – волонтёрят. Оно должно звучать, а оно не звучит.

Причём, Путин об этом попросил – давайте снимать кино, давайте поможем армии. Ну и где?» – спросил Прилепин.