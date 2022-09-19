Прилепин: Участники СВО идеологически дезориентированы
Российское общество все последние месяцы находилось в «теплой ванне», все тяжести СВО свалились на плечи контрактников. Провалена важнейшая работа идеологической мобилизации.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский писатель и политик Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Телевидение, радиостанции, массовая культура, музыка, фильмы, всё остальное – должно работать. Это же не мобилизация людей и не пугает хипстеров или менеджеров среднего звена – это просто пробуждение ощущения русского в тех людях, в которых оно спит.
Накануне Великой Отечественной войны начался резкий правый поворот. Сталин начал проводить выставки военной живописи XIX века и так далее, это работало на всех уровнях – вспомни, кто ты такой, обернись, посмотри, это твои предки. Делаем ли мы это? У нас это не делает ни Минкульт, ни Минобразования, ни губернаторы, никто этим не занимается. Рамзан Кадыров этим занимается и Дмитрий Медведев. Это меня поражает.
Когда сейчас люди говорят, что мобилизацию проводить нельзя – её нельзя проводить, потому что общество к этому не готово. Потому что общество слушает «Наше Радио», где 50 процентов трафика – Гребенщиков, Макаревич, и все эти ребята. Там даже песен про войну нету, их нигде нет, кроме вашего радио.
Что это? Почему мы на наших несчастных контрактников взвалили такой крест, а страна вся присыпает? Ну, волонтёры – волонтёрят. Оно должно звучать, а оно не звучит.
Причём, Путин об этом попросил – давайте снимать кино, давайте поможем армии. Ну и где?» – спросил Прилепин.
Что касается самой армии, то здесь, по мнению писателя, катастрофически не хватает политруков.
«Уже полгода идёт (СВО – ред.), мне пишут ребята из самых разных участков фронта: Захар, у нас личный состав вообще не понимает, где он географически находится. Не то, что про Украину, там, не то что про Бандеру, Шухевича, Хмельницкого – вообще не понимают, где они, кто там, почему они их должны побеждать. Не хватает политруков нигде. …
Ведь в данном сегментированном случае и я могу объяснить, и даже лекции читал для политруков вновь набранных, что нужно говорить про Украину. Там ничего сложного нет, там всем понятно, даже если ты буржуазия, либерал, левый, правый, анархист – про Украину всё понятно. И это можно объяснить, эту работу можно провести и в армии, университетах, школах, уже восемь лет можно и нужно было проводить. Но проводили её только в программе Соловьёва и в программе Попова. И сейчас не поздно, начните хотя бы сейчас», – объяснил Прилепин.
Спасибо!
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