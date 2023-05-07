Прилепин вышел на связь с больничной койки. Ему пророчат участие в выборах президента

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Выживший после подрыва автомобиля писатель Захар Прилепин вышел на связь из больничной палаты. Он опубликовал обращение к читателям и СМИ, указав на неточности в новостях об украинском теракте.

Кстати, сегодня же в соцсетях появилось фото, сделанное в первые минуты после взрыва. На нём запечатлён раненый Прилепин, лежащий возле машины. Местные жители принесли ему подушку и одеяло, чтобы он, лёжа не земле, смог дождаться врачей.

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«Привет всей родне. Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то. «Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий. Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали. Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва. Шарий в своем видео всё попутал. Он показывает фото домов не из моей деревни. Зарыть ночью в этом месте можно было хоть десять мин. Туда не выходят жилые окна. Спасибо всем, кто молился, потому что выжить при таком взрыве было всё равно нельзя… Спасибо Санечке, за эти 8 лет он спасал мне жизнь несколько раз. Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас. Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра. Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», – написал Прилепин в своём обращении.

Российская журналистка Полина Реутова обращает внимание, что Прилепин не случайно особо отметил сообщения Анатолия Шария, долгого времени маскировавшегося под противника бандеровцев.

«Захар, Шарий не попутал, а вбросил очередной фейк, подонский, похайпить на Вашей трагедии. Но Вы отметили это обтекаемо и, в то же время, однозначно, все всё поняли. Благодарим. А эксперт в очередной раз обтекает. Впрочем, есть и полезное в этом: лучше фигуранта его же никто не уничтожит и не девальвирует. Верной дорогой идёт одноразовая испанская пехота, лживая и мерзкая», – написала Реутова.

А либеральный политолог Илья Гращенков прогнозирует, что Захар Прилепин будет участвовать в президентских выборах 2024 года с задачей канализации голосов «рассерженных патриотов».

«Слухи номинировали Прилепина в качестве возможного кандидата на президентские выборы от т.н. «рассерженных патриотов». Поскольку эта громкая группа начала претендовать на политическую представленность во власти, то выдвижение такого кандидата могло бы продемонстрировать ее реальную величину в 1-2%… Аналогичные идеи приходят в голову и в отношении кандидата-либерала, с той же точки зрения – демонстрации низкого уровня поддержки. Хотя на прошлых выборах «либералка» Ксения Собчак набрала 1,68%, тем самым опередив Григория Явлинского – 1,05% и Бориса Титова – 0,76%. Поэтому неясно, кто в 2024 году готов выступить в качестве такого объекта для «слива» либеральной повестки. В принципе, на эту роль одинаково подходит и тот же Явлинский, чья партия недавно вновь начала проявлять признаки политической жизни, ну или кто-нибудь из либеральной когорты, чья скамья запасных игроков, в связи с отъездом многих из России, оказалась крайне немногочисленной. В любом случае, как и в 2018 году, в выборах могут принять участие не только выдвиженцы от 5 парламентских партий, но и дополнительные несколько игроков из числа более радикально настроенной оппозиции. Собственно, «рассерженные патриоты» как раз и пытаются стать такой силой, апроприировав либеральную поляну. Если раньше либералы осуществляли функцию критики власти с позиций «развитого Запада», а обиженные на нерешительный Кремль ура-патриоты делают это с позиций «архаичного населения». Но выставлять (или допускать) на выборы кого-то из плохо управляемых, вроде Игоря Стрелкова, было бы чересчур рискованно. Прилепин гораздо больше подходит на эту роль, уже продемонстрировав умение отказываться от политических дивидендов на выборах 2021 года. Правда, учитывая более раннее заявление Сергея Миронова о том, что СРЗП не будет участвовать в выборах президента и поддержит Путина, выводит эту гипотезу за рамки партийного проекта. В таком случае Прилепин мог бы выдвинуться самостоятельно или от какой-то иной партии. Правда, теперь многое будет зависеть от его физического состояния. Хотя стоит отметить, что покушение на него могло добавить ему политических очков и поднять популярность. Ряд коллег периодически муссируют тему возможности участия в выборах со стороны «рассерженных патриотов» Евгения Пригожина, но такой сценарий видится еще менее реальным, чем с участием Стрелкова», – рассуждает Гращенков.