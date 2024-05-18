Прилет в Одессе: Сгоревшие склады с оружием маскируют курицей

Вечером 17 мая в Одессе опять прогремела серия мощных взрывов. До этого местные паблики предупреждали об «угрозе баллистики», а после радостно визжали о «сбитых целях». Чего нельзя было сказать по количеству «скорых» и спасательной техники, караванами помчавшей за город. Но официальные данные, как всегда, поражали скудностью.

В рапорте украинских Воздушных сил говорится, что «шесть ракет — три баллистические (вероятно, «Искандер М») и три управляемые Х-59 выпустили по Одесской области российские оккупанты. Три ракеты Х-59 украинские защитники сбили. Также над Одесщиной уничтожили два разведывательных беспилотника ZALA и один ударный «Ланцет».

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Еще имеется заявление гауляйтера Олега Кипера:

«В результате российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек. Число раненых увеличилось до восьми. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим — помощь была предоставлена на месте».

Правда, информация Госслужбы чрезвычайных ситуаций с вышеозначенным не совсем вяжется, ведь если погиб всего один человек, тогда почему «к спасательным работам были привлечены 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей»? Пожар тушили несколько часов, а его площадь составила 8000 м2. Да и колонна с мигалками куда мчалась — какого-то одного бедолагу из-под завалов доставать? А целый штаб спасения зачем разворачивать?..

А дело в том, что официальные источники попросту утаили информацию. Впрочем, как всегда.

Если придворные нацистские издания хотя бы абстрактно упоминали о «попадании в склад и уничтожении десятков тонн куриного мяса и полуфабрикатов известного украинского производителя», то пресс-службы силовых ведомств молчали. Хотя одесситы легко, даже по фото, узнали место прилета — опять порт «Южный». Если конкретно, терминалы компании «Дельта Вилмар Украина», располагающиеся на территории сразу двух припортовых заводов. Как можно догадаться, не только с куриным мясом.

Указанные терминалы не первый раз подвергаются атакам, так как служат и складами, и перевалочными пунктами для оружия. А продуктовые склады уже так пошли, паровозом.

Вы спросите, почему при ударах предполагаемыми «искандерами» всего один погибший? Да потому, что он гражданский! Ведь когда речь потенциально может идти о десятках погибших военных, пропаганда это умалчивает. И так всегда.

Так было в марте, когда удары пришлись по санаториям «Виктория» и «Мечта», где находились бойцы элитных подразделений «Лють» и «Цунами», а затем — по ведомственному санаторию СБУ с нацистами. Так было и 30 апреля, когда в двух местах был поражен штаб Южного оперативного командования — во всех случаях официально говорилось только о жертвах среди гражданского населения, справедливости ради, малочисленных, из-за которых эшелоны «скорых», останавливая в городе движение, не гоняют.

Да, и еще — с каких это пор мороженые куры так мощно горят и, к тому же, детонируют?..