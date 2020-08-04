Примаков не выдержал и ответил Лукашенко

04.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Озвученные Александром Лукашенко в послании белорусскому парламенту тезисы являются антироссийскими выпадами.

Об этом в своем блоге пишет новый глава «Россотрудничества» Евгений Примаков, подчеркивая, что выражает свое частное мнение, а не позицию возглавляемой им структуры.

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«Меня никто не уполномочил что-то говорить по Белоруссии, так что всё написанное дальше – частное мнение, высказанное в личном блоге, не с позиции официального лица: заявление президента Беларуси Александра Лукашенко считаю враждебным по отношению к России и к Беларуси, кстати, тоже.

Александр Григорьевич, желая победить на выборах, такими вот заявлениями с намёками на российское вмешательство во внутренние дела республики, граничащими с угрозами броскими фразами про «запылает до Владивостока», арестами российских граждан и передачей их данных украинским спецслужбам демонстрирует готовность порвать с Россией.

Просто стоит понимать, что аудитория таких заявлений – не в России, обращается Александр Григорьевич к Брюсселю, Вашингтону и Варшаве, а также к небольшой кучке полонофильских националистов. И ещё стоит понимать, что таких вот заявлений Александра Григорьевича эта основная для него аудитория не оценит.

Конечно, никто в России в дела Беларуси не вмешивался и не собирается. Нам давно стоит посчитать те силы, те средства, ресурсы, которые мы с братской любовью, редко и робко спрашивая, что там было и на что потрачено, вкладывали в Беларусь – тарифами, скидками, кредитами и прочим. Поверьте, очень, очень много.

Александр Григорьевич полагает, что было, видимо, наоборот. Этот подсчёт не отрицает нашей дружбы и любви – просто нужно спросить в первую очередь самих себя, а доходила ли вся эта помощь, содействие и прочее до наших братьев или работала в основном на то, чтобы именно элиты республики чувствовали себя уверенно ещё год, два, пять, десять. Не делали ли мы ошибки, помогая не столько народу Белоруссии, сколько её «элитам». В этом вопрос», – рассуждает Примаков в своем блоге.

«А дальше, уже не как частное лицо, а как руководитель Россотрудничества: конечно, Агентство как всегда, и раньше, и впредь, будет следовать установкам нашего Президента, в координации с МИД России. И я уверен, что наш Президент очень внимательно относится к заявлениям и поступкам белорусского руководства. Полагаю, что у Россотрудничества могут появиться уточнённые задачи. И конечно работа будет строиться исходя из новой вот этой реальности», – добавил автор уже как чиновник.