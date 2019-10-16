Примаков поведал сербским студентам о подлой сущности украинской элиты

16.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Происходящее на Украине можно оценить как тяжелейший гражданский конфликт «в родственном, братском государстве, если говорить о национальном отношении русских».

Об этом известный российский журналист, общественный и политический деятель, депутат Госдумы VII созыва Евгений Примаков-младший сказал на лекции на Факультете политических наук Белградского университета.

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«Я не буду озвучивать сейчас официальную позицию России, а озвучу свою. Мы делали много ошибок на Украине. Мы относились к этой стране как к по умолчанию пророссийской территории, где не надо ничего особенного делать, не надо заниматься школами, образованием – они и так вырастут.

Мы думали, что мы им просто газ подешевле будем продавать, а они будут нас за это любить.

Но рента, которая шла от этой дешевой цены, поступала не в бюджет государства, а в карманы тогдашнего руководства Украины. Люди жили бедно, а коррумпированная элита жила хорошо», – отметил Примаков.

Потом, полагает эксперт, с населением «очень хорошо, вдумчиво, внимательно поработали наши оппоненты».

«Они смогли в голову украинцам вложить идею о том, что не только надо поменять власть и разобраться с коррумпированной системой – а виноваты в этом русские.

И поэтому нынешнее украинское государство строится на принципе «мы хотим богатую успешную антирусскую Украину».

Они, в первую очередь, хотят отличаться от России – это основополагающий принцип государственности.

И от этого больше всего пострадало 40% русскоязычного населения этой страны», – резюмировал Примаков.