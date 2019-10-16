Примаков: Российские СМИ придут в Сербию вслед за российскими инвесторами

16.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Белграде прошла лекция известного российского журналиста, общественного и политического деятеля, депутата Госдумы VII созыва Евгения Примакова-младшего на тему «Приоритеты русской внешней политики».

Встреча состоялась на Факультете политических наук Белградского университета. Организаторами лекции для молодых политологов выступили Российская Гуманитарная миссия и Центр русских исследований ФПН.

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По окончании встречи со студентами Евгений Александрович дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ПолитНавигатора».

Евгений Александрович, вы говорили в своей лекции о современных конфликтах, и в частности, о гражданской войне на Украине, заявив, что Россия упустила ситуацию там. Сербия остается, пожалуй, единственной страной в мире, не относящейся к бывшим странам СССР, которая сохранила к нашей стране теплое отношение. Как России не упустить этого союзника?

– Я считаю, что Россия больше должна делать здесь, в первую очередь, в рамках экономического сотрудничества, потому что там, где нет экономики, недостаточно душевных привязанностей и прочего. Я не сторонник марксизма, но экономический базис влияет на политический настрой. Если будет этот базис, и отношения будут хорошими, поэтому важно, чтоб наши компании вкладывались здесь больше, и не стеснялись своего российского происхождения, как это часто бывает, к сожалению. Нужно, чтоб активнее происходила торговля с сербскими товаропроизводителями, экспорт в Россию увеличивался.

Однако в России сербские товары практически не представлены. Брынза, вино и яблоки, которые оказались в итоге польскими. Возможно, есть какие-то отдельные механизмы для активизации торговли?

– У нас есть соглашение о допущении двойного налогообложения, работает межправительственная комиссия, по экономическому сотрудничеству… я думаю, что мы движемся в правильном направлении, просто надо эту работу интенсифицировать, наполнить ее новым содержанием, чтобы встречи межпрофкомиссий не были политическими рассуждениями обо всем хорошем, а реально поддерживали бизнес-проекты.

Для построения крепких дружественных связей, как мы понимаем, недостаточно скидок на газ, дотаций и подарков. Необходимо воспитание поколений, в противовес западному менталитету.

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, какими методами действовать?

– Я считаю, что в первую очередь должен быть научный обмен. На тот же факультет политических наук должны приезжать наши профессора, чтоб читать здесь лекции, семинары проводить Кто-то из ребят, может, попадет в Россию для дальнейшего обучения, получит аспирантские стипендии. Знаю, что есть некоторые соглашения по данному вопросу. В частности, с МГИМО, которое немного «заснуло». Надо дать этому новый импульс. Я также постараюсь сделать так, чтобы сюда чаще приезжали наши спикеры, и это становилось не «событием года», как мне сегодня сказали в отношении моей лекции, а превратилось в хорошую обыденность.

В Сербии проживает достаточно большое количество русских, их уже более 5 тысяч. При этом в стране нет по большому счету ни одного русскоязычного СМИ – ни радио, ни газеты, ни тем более, ТВ. Интерес к этим СМИ был бы высоким и у местного населения. Стоит ли ожидать в скором времени шагов в этом направлении?

– Насколько я знаю, здесь есть «Спутник»… Однако этого слишком мало! Многие не знают о его существовании здесь, да и редакция очень маленькая даже для города, не говоря о стране или регионе. Телевидение или радиостанция были бы оптимальным решением.

Телевидение или радио – это вопрос больших финансовых вложений. Я знаю, что было несколько заходов, проектов, попыток, однако пока они не реализованы. Вопрос в том, что для западной аудитории, для крупных игроков типа CNN маленькая Сербия важна и является каким-никаким, но рынком, а для российских СМИ это не серьезная площадка, хотя я считаю, что это не справедливо.

Возможно, для этого требуются усилия государства? Ведь это важно…

– Тут такой момент – с одной стороны, да, конечно. С другой стороны, мы понимаем, насколько наше государство занято внутренними проблемами, в том числе и поддержкой тех СМИ, что работают в регионах. Я был в комиссии по средствам массовой информации, и знаю, в каком часто бедственном положении они находятся. Потянет ли государство еще одно СМИ в Сербии – это опять-таки вопрос интенсификации экономических связей. Если будет у нас бизнес, будет торговля, и Россия будет понимать, что это не только приятно, но и выгодно – СМИ обязательно появятся.