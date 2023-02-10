Применение химоружия Украиной. Прогнозы самые неутешительные

Любовь Смирнова.  
10.02.2023 15:24
  (Мск) , Севастополь
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Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Сюжет дня


Украина пытается кустарным способом изготовить химическое оружие, чтобы применить его для массового поражения российских военных на Донбассе. Гранаты с отравляющим газом уже есть, и их активно используют в районе Артёмосвска и Кременной.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил военный эксперт, подполковником ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пытается кустарным способом изготовить химическое оружие, чтобы применить его для массового поражения российских...

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«Касаемо применения химических веществ, то эта история абсолютно не новая, – отметил он. – Оружие применялось украинскими боевиками на протяжении не только специальной военной операции, но и ранее.

Если мы говорим о специальной военной операции, то вот при штурме Попасной ещё было. Наши военнослужащие как раз отмечали, что их позиции забрасывали непонятными какими-то гранатами, которые вызывали жжение, сухость в горле. То есть явно имели какие-то химические поражающие вещества.

Нужно отметить, что на данный момент фиксируем, если брать по квалификации этих химических веществ, то они больше относятся к тем, которые используют при разгоне демонстраций. Грубо говоря – «Черёмуха», и ещё какие-то там вещества, которые содержатся в газовых баллончиках. Они оказывают воздействие на дыхательные органы, на военнослужащих, но они не летальны.

Но вот та интенсивность с которой они начали применять и в районе Артёмовска, и в районе Кременной, говорит о том, что всё идёт по нарастающей».

При этом, по словам эксперта, поражающие элементы в химических боеприпасах самодельные, и недалёк тот час, когда украинские боевики начнут применять уже серьёзные боевые отравляющие вещества, которые можно изготовить кустарным способом.

«Не следует забывать о промышленном потенциале Украины, большом количестве специалистов химической отрасли, и они действительно могут создать нервнопаралитические газы, – уверен Марочко. –  Они могут создать другие боевые отравляющие вещества, которые будут применять на поле боя, поскольку у них сейчас полный карт-бланш в этом отношении: можно нарушать абсолютно всё, что можно нарушать, поскольку международное сообщество глухо и слепо ко всему происходящему здесь.

Мы помним нанесение ударов по лечебным заведениям, опять же применение оружия массового поражения, которое было у нас в Рубежном и в Северодонецке, и все мы помним, как они поджигали цистерны с кислотами специально для того, чтобы травить граждан.

Так что здесь прогнозы неутешительные на будущее. Я не исключаю тот факт, что они доберутся и уже до того, что будут применять полноценное химическое оружие, которое будет приводить к летальному исходу».

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