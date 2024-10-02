«Применение «Кинжалов» кратно растёт – этого никто не выдержит» – Хайруллин

Нынешний год проведения СВО продемонстрировал мощный скачок применения гиперзвуковых ракет «Кинжал», и динамика роста только увеличивается.

Об этом в своём видеоблоге рассказал военный эксперт Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже в трёх армиях три полка МиГ-31 уже работают, в каждом полку уже одна номинация «К» работает – «Кинжал». Могу точно сказать, что в двух армиях работает две эскадрильи – это 24 самолёта МиГ-31 в исполнении «К». Говорят, что вот-вот, будет введена третья эскадрилья в номинации «К». Это, грубо говоря, можно предположить, что в 2022 году был один удар «Кинжалами», в 2023, по-моему, 14 ударов, к концу года в основном. В этом году мы уже за раз по 3-4 «Кинжала» можем дать. То есть специалисты насчитали уже более 100 ракет за 2024 год», – рассказал он.