«Применение «Кинжалов» кратно растёт – этого никто не выдержит» – Хайруллин

Максим Столяров.  
02.10.2024 17:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 771
 
Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешний год проведения СВО продемонстрировал мощный скачок применения гиперзвуковых ракет «Кинжал», и динамика роста только увеличивается.

Об этом в своём видеоблоге рассказал военный эксперт Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний год проведения СВО продемонстрировал мощный скачок применения гиперзвуковых ракет «Кинжал», и динамика роста...

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«Уже в трёх армиях три полка МиГ-31 уже работают, в каждом полку уже одна номинация «К» работает – «Кинжал». Могу точно сказать, что в двух армиях работает две эскадрильи – это 24 самолёта МиГ-31 в исполнении «К». Говорят, что вот-вот, будет введена третья эскадрилья в номинации «К». Это, грубо говоря, можно предположить, что в 2022 году был один удар «Кинжалами», в 2023, по-моему, 14 ударов, к концу года в основном. В этом году мы уже за раз по 3-4 «Кинжала» можем дать. То есть специалисты насчитали уже более 100 ракет за 2024 год», – рассказал он.

«Понимаете, как оно кратно растёт? А «Кинжалы» не имеют аналогов в мире. Мы такими темпами наращиваем. Грубо говоря, даже если на дежурстве в боевой эксплуатации стоит одновременно 24 МиГ-31 номинации «К», запустить одновременно 24 гиперзвуковые ракеты – этого никто не выдержит. Представляете, какими темпами мы наращиваем свою боевую мощь», – отметил Хайруллин.

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