Применение новых авиабомб – это цветочки. Украину ждут более мощные ФАБы

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Корректируемые авиабомбы, которые стали применять российская боевая авиация без захода в зону действия украинской ПВО, превратились в серьезную головную боль для ВСУ. Однако до сих пор в основном были задействованы модернизированные ФАБы малой мощности. А на складах у российской армии имеется огромное количество более мощных припасов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С нашей стороны очень мощно заработала авиация. Раньше над Луганском так часто она не летала. Сегодня не буду говорить, сколько раз, но заходов туда, в сторону Артемовска, в сторону Кременной – было очень много. Начали наши летчики применять планирующие боеприпасы – это ФАБ-500, 500-килограмовые бомбы, к которым приделаны крылья. Это корректируемый боеприпас, который можно запускать с большой высоты 12-13 тысяч метров, и из безопасной зоны, которая не входит в зону действия ПВО противника. Такими планирующими боеприпасами мы начинаем разносить и склады, и места дислокации, и подходящую технику. Конечно, в глубину Украины мы ими работать не можем, но то, что находится за 40-60 километров от линии соприкосновения – здравствуйте и пожалуйста. Я думаю, и поэтому, может быть, откладывается украинское наступление, потому что очень четко начали работать как по складам, так и по цепям логистическим, по мостам, которые находятся здесь, в зоне ответственности около линии боевого соприкосновения. И это в дело еще не вступили ФАБ-1500, это полторы тонны, такие же снаряды. Тоже можно «приколхозить» им крылья, и будет полторы тонны летать, а это не дрон FPV с кумулятивным снарядом, который летит на 3 километра и убивает один танк. Причем, у нас таких снарядов много – мы не использовали их в Сирии, в отличие от «пятисотых» ФАБов, и на складах их много. Я уж молчу о том, что у нас есть и 3000, и 5000 – это вообще кошмарная мощь, когда она обрушится на головы украинцев», – заявил Коц.