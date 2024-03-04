Применив подлый трюк, украинский агробарон облапошил польских инвесторов

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Компания «Кернел», возглавляемая украинским аграрным олигархом Андреем Веревским, применила нечистоплотные методы по отношению к польскими инвесторам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет польский портал Money.pl в статье под названием «Украинский олигарх разозлил польских инвесторов».

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Отмечается, что компания формально, ранее привлекавшая интерес польских инвестиционных фондов благодаря своему многообещающему бизнес-профилю в сельскохозяйственной отрасли Украины зарегистрирована в Люксембурге, а потому все споры должны разрешаться в соответствии с правилами Люксембурга, а не Польши.

Если ранее стоимость акций «Кернел» в Польше доходила до 70 злотых, то после начала российской СВО акции сильно упали в цене.

«Настоящие проблемы для акционеров компании начались в марте 2023 года, когда основной акционер — компания Namsen Limited, возглавляемая Андреем Веревским, — предложила купить акции Kernel по крайне низкой цене — 18,50 злотых. Он также объявил, что исключит компанию из листинга фондовой биржи – независимо от эффекта тендерного предложения. Акционеры поняли это как «предложение, от которого они не могли отказаться». В этой ситуации шансов на рост стоимости акций не было. Для инвесторов лучше иметь 18,5 злотых за акцию – хотя это немного – чем быть почти уверенным, что стоимость упадет еще больше. «Уловка» сработала. Им удалось приобрести более 52 миллионов акций, благодаря чему украинскому олигарху уже принадлежало примерно 75 процентов капитал», – описывает схему издание.

Следующим спорным шагом стал выпуск акций, который касался только квалифицированных инвесторов и исключал участие миноритарных акционеров.

«Несмотря на то, что акции компании были оценены более чем в 10 злотых, стоимость новой эмиссии была установлена ​​на уровне чуть более 1 злотого за акцию. Благодаря этому шагу украинский инвестор уже приобрел 91,5% по низкой цене. И эта доля может увеличиться еще больше», – отмечается в статье.

В итоге польские миноритарные акционеры оказались под угрозой лишения возможности вернуть свои средства.

«Призыв о продаже акций, который состоялся в прошлом году, является спорным, но не таким спорным, как увеличение капитала. Больше всего сомнений вызывает то, что при объявлении тендерного предложения компания прибегла к довольно подлому трюку. Оно заявило, что намерено подать заявление о дематериализации акций в соответствии с законодательством Люксембурга. Такие учреждения, как OFE, которые были крупными акционерами в случае с компанией, не могут иметь в своем портфеле дематериализованные акции. Для них это может стать проблемой. И это создало давление, например, на OFE – несмотря на то, что цена была низкой по сравнению с историческими ценами – чтобы они отреагировали на этот призыв», – говорит Якуб Шкопек, аналитик Erste Group.

По его словам, для Украины ситуация может обернуться неприятными последствиями в будущем.

«В каком-то временном горизонте есть шанс на мир. И на большую программу восстановления страны. Боюсь, что пример этой компании отобьет у польских инвесторов желание вкладывать средства в компании из Украины. А это может означать, что рынок капитала не примет участия в реконструкции, потому что будет бояться, что подобные непонятные действия произойдут и в будущем», – считает эксперт.

он добавил, что ранее в Польше сложилось впечатление, что Украина может двигаться в сторону Запада и может вступить в ЕС.

«Но пример этой компании показал, что это будет непросто. То, что произошло, — это использование юридических уловок, которые, возможно, и не являются незаконными, но значение имеют намерения по отношению к инвесторам. Пример этой компании показывает, что даже при 40 процентах акций, вы можете заставить принимать решения, «напугав» дематериализацией акций. Это предупреждающий сигнал. Это просто несправедливо по отношению к инвесторам, которые вкладывают в эту компанию реальные деньги. И сегодня они во многом потеряют эти деньги», – резюмировал Шкопек.