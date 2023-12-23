Применять физическую силу и охмурять угро-финнок – КПРФ напутствует на выборы 75-летнего Харитонова

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18-й съезд КПРФ выдвинул сегодня Николая Харитононова 1948 года рождения в качестве партийного кандидата на президентских выборах.

Харитонов будет баллотироваться во второй раз. В 2004 КПРФ его уже выдвигала, тогда он набрал 13,69% голосов – на 2% больше, чем относительно молодой спонсор партии Павел Грудинин в 2018 году. И это при том, что системная оппозиция тогда откровенно «сливала» выборы, чтобы Владимир Путин без проблем избрался на второй срок. ЛДПР в тот год вообще выдвинула водителя Жириновского.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Харитонова «украшением партии» и пояснил выдвижение возрастного кандидата тем, что «молодые не справляются когда системы усложняются».

Председатель кадровой комиссии КПРФ Николай Сапожников напомнил, что в 2004 году за Харитонова активней голосовали женщины.

«Наших кандидатов вообще женщины поддерживают. Мы должны поплотнее работать с женщинами-избирателями, несмотря на возрастные особенности. Во-первых, женщин-избирателей больше, чем мужчин, во-вторых, они более дисциплинированные. В-третьих, у многих народов РФ нет традиций патриархальной семьи. У угро-финских народов женщина не выходит замуж, а берет себе мужика. И помоложе. Поэтому я советую Николаю Михайловичу посетить угро-финские территории», – сказал Сапожников.

Он также прогнозирует, что у кандидата КПРФ состоятся дебаты с президентом РФ, который обычно их избегает. Это произойдет во время вручения Харитонову в Кремле звания Герой труда, которое Путин ему присвоил 19 декабря.

Депутат Госдумы РФ Нина Останина охарактеризовала партийного кандидата как брутального мачо, который будет противостоять «спойлерам и нейрокандидатам».

«Ничего не стоит Николай Михаловичу организовать нас на то, чтоб мы действовали не только силой убеждения, но иногда и физическую силу применяли. Во второй Госдуме, когда он возглавлял группу «Народовластие», мы взяли и трибуну заняли, не дали на нее пройти Грефу», – похвасталась Останина.

Она также вспомнила, как на дебатах покойный либерал Борис Немцов назвал Харитонова «борцом сумо, с которым опасно связываться». Коммунистка уверена, что однопартиец таким и остался.

«Харитонов победит, если женщин убедит», – сочинила стишок Останина.

Однако политологи с ней не согласны.

«Похоже, что все-таки КПРФ официально капитулирует в этой кампании, уступая борьбу за 2 место ЛДПР и «Новым Людям». «Левая» составляющая присутствует в программах обеих этих партий, а вот КПРФ рискует стать зависимой от рейтингов своего бренда, и уже на выборах в ГД-2026 будет вынуждена блокироваться с другими «левыми» проектами, для сохранения прежней численности своего депутатского корпуса», – написал в своем тг-канале Илья Гращенков, обслуживающий «Новых людей».

Его коллега политолог Алексей Чеснаков считает, что теперь представитель «Новых людей» на выборах вообще не нужен.

«Чем хорош Харитонов в качестве кандидата от КПРФ? Ну, допустим, тем, что бюллетень тогда может выглядеть так: Путин, Слуцкий, Харитонов. Куда девать Даванкова или Нечаева? Ну, а зачем они нужны в таком случае», – написал он.

Политтехнолог «Единой России» Дмитрий Орлов считает выдвижение Харитонова стратегической ошибкой КПРФ.

«Можно быть традиционным, как Зюганов, нельзя быть в политическом смысле старым, как Харитонов. Харитонов – это «колхозы» и «Аграрная партия» эпохи Лапшина. Это попытка опереться на избирателя, которого нет, это архаика и каменный век. Так можно потерять не только электоральную нишу, но и электоральное ядро», – пишет Орлов.

С коллегами категорически не согласен политолог Павел Данилин.

«Критики говорят, что, если КПРФ выставит Харитонова, то это будет результат между нулем и ничем, и якобы дискредитация КПРФ. Да ничуть. КПРФ выступит как системная и лояльная сила, прекрасно понимающая, что сегодня выборы – это не выбор той российской политической силы, кто будет управлять государством, а выбор между тем, будет ли Россией управлять российский народ, или же Россией будут управлять временщики и глобалистская нечисть. И в этом контексте двойная задача на КПРФ – и поддержать, и одновременно укрепить легитимность выборов», написал Данилин.