Применят все тактики, но наступление не остановят – Сладков

Украинская армия все больше переходит под стандарты НАТО, на ней отрабатываются новые виды вооружения, экспериментальные разработки и навыки военно-полевой медицины.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина все больше напоминает войска НАТО. Это и иностранная техника, и элементы тактики, и общие стратегии в тех условиях, которых она воюет. Это наш самый сильный противник со времен немцев во Второй мировой войне. Ребята там духовитые, но мы-то побеждаем. Мы даём результат, демонстрирующий полное наше превосходство. Другое дело, что вся эта боевая возможность украинской армии подкреплена не только человеческим фактором, но и техническим. Это высокий уровень средств связи, разведки, боеприпасы, новая техника, иностранная новейшая техника. Это внедрение всех актуальных новинок и боевых разработок, которые присутствуют на Западе. Это же экспериментальное поле для Запада. Почему они увозят к себе раненых, их медики трудятся над лечением всех тяжело раненых украинцев? Не от человеколюбия – это большая практика для военно-полевой медицины НАТО, и раньше они любыми способами пытались выведать все секреты. Приглашали наших специалистов, которые работали в афганской, чеченской войнах. У нас опыт военно-полевой медицинский очень мощный, и сегодня они просто сами исследуют и смотрят. Поэтому нельзя сказать, что только от человека зависит. От обеспечения, от НЛП, от психологического воздействия, от боевой медицины, психологической устойчивости. Это все испытывается на Украине, и мы с этими людьми воюем», – подчеркнул военкор.

По его словам, поставленная из-за рубежа бронетехника и танки выходят на передовую в штатном режиме, поэтому ее невозможно уничтожить за раз.

«Я вам скажу, что все идёт в штатном режиме. Те, кто приходит, те горят. Они не истощены, они постепенно бросают силы вперёд. Если сгруппировать силы в единый кулак или, как некоторые у нас предполагают, выстроить «свиньёй», как тевтонские рыцари, и пойти вперёд – такого не будет. Это групповая цель, которая будет поражена ещё быстрее, чем одиночная. Они же не дураки, они не будут это все концентрировать для нанесения удара по подразделениям. Не знаю, что они придумают. Может быть, придумают десантирование, может быть, они вплетут в терминологию актуального момента понтонную войну на Днепре. Может быть, они через Каховское водохранилище пойдут в сторону Энергодара. Кто знает, может быть, в Белгород пойдут», – заключил Сладков.