Пример бандеровской Украины вдохновил «упоротых» в Кишинёве

17.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Молдове по примеру Украины, признавшей Крым и Донбасс «оккупированными территориями», следует предоставить такой же статус Приднестровью.

Об этом на конференции в Киеве заявил бывший начальник пограничной полиции Республики Молдова Росиан Василой, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Приднестровский регион – это территория, о которой у нас в стране многие боятся говорить, что она оккупирована. Вы пошли немножко дальше, вы это признали, давно. Мы никак не можем признать», – сказал Василой.

Он весьма скептически оценил уровень сотрудничества Украины и Молдовы, хотя ранее им неоднократно предсказывали создание тесного союза с целью удушения пророссийского Приднестровья.

Так, посетовал Василой, Украина и Молдавия так и не провели демаркацию границы и не решили вопросы контрабандных схем из-за низкого доверия руководства государств друг к другу – беглецы из Украины скрываются в Молдавии, и местные власти им помогают.

«Нам не удалось завершить процесс демаркации государственной границы, который начался в марте 2003 года. И мы никак не можем найти точки соприкосновения, чтобы его завершить. Есть различные толкования у госорганов Молдовы и Украины, к примеру, по поводу Новоднестровска или плотины в районе населенного пункта Наславча. Допустили ошибку – вопросы безопасности, вопросы демаркации включили в экономический пакет вопросов. Все эти вопросы влияют на безопасность нашего государства.

За последний год по линии правоохранительных структур, ответственных за безопасность границы, не было ни одной официальной встречи, где бы обсуждались вопросы, которые «горят» – схемы контрабанды, к примеру.

Одна из схем, над которой мы можем работать вместе и вовлекать в это органы ЕС – как сигареты из Азии транзитом через Украину и Молдавию уходят в ЕС.

Мы говорим о тех схемах, которые координируются у нас на высшем уровне! Экономические субъекты в Приднестровье, зарегистрированные в Молдове, осуществляют эти схемы не без участия тех, кто должен противостоять этому. В это вовлечены и лица, и криминальные схемы Украины. Когда ЕС посылает информацию о них и о возможных последствиях, Украина принимает меры, Молдова – нет. Все это отражается на уровне доверия между нами.

У нас есть понимание рисков, но его нет на уровне государственных структур. И это связано с недостаточным доверием. Демаркация, которую мы не можем закончить с 2003 года, о многом говорит, и это – только один из примеров.

Еще один – ваши беглые судьи, Чаус, при содействии политических и олигархических элит, в частности, Плахотнюка и правоохранителей Молдовы, скрываются здесь», – сказал Росиан Василой.