Пример для защитников Родины: экс-сенатор Клинцевич о «вагнеровце» Алексее Нагине, погибшем в Донбассе

Российские добровольцы уникальны своим отношением к Родине и собственными профессиональными навыками. Об этом рассказал руководитель российского союза «Ветераны Афганистана», экс-сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич.

Сегодня, 24 сентября в Волгограде прошла церемония прощания с Героем России Алексеем Нагиным, погибшим в Донбассе 20 сентября. Траурные мероприятия прошли на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» при участии официальных лиц и губернатора региона. За свою жизнь мужчина прошел множество горячих точек: Чечня, Грузия, Сирия, Ливия. Принял он и участие в спецоперации на Украине в качестве бойца «ЧВК Вагнера».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Очень печально, что такие люди уходят, и по собственному опыту общения с этой категорией и личного пребывания на войне подтверждаю слова, которым уже много-много лет: первыми на войне погибают лучшие. Хочу как офицер, как ветеран и руководитель ветеранской организации выразить большой комплимент всем бойцам “ЧВК Вагнера”. Ребята сейчас действуют на юго-востоке Украины и работают очень профессионально», — сказал Клинцевич.

Он отметил, что в России есть множество людей, которые в силу своих менталитета и воспитания нацелены на защиту своей страны и на профессию, которая является самой тяжелой, самой неблагодарной, самой опасной. Среди них достаточно и тех, кто по 10, 15, или даже по 26 лет провел, участвуя в различных конфликтах.

«В «ЧВК Вагнера» всегда набирают дерзких, опытных патриотов. Да, им хорошо платят, но на самом деле это не те деньги, за которые можно погибать: они все патриоты. Сегодня их роль в СВО крайне важна, потому что они являются большим примером как с точки зрения отношения к Родине, так и в вопросах профессиональных для тех, кто сегодня защищает нашу страну. И для тех, кто уже воюет, и для призванных», — заключил Клинцевич.

Александр Нагин еще при жизни был удостоен трех орденов Мужества и ряда других наград. Посмертно же ему была присвоена платиновая звезда «ЧВК Вагнера», а также звания Героя России, Героя ДНР и ЛНР.

Память о погибшем среди прочего будет увековечена в новом фильме от Евгения Пригожина «Лучшие в аду», авторы которого скрупулезно восстановят один из боев, которым командовал погибший.