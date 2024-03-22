Пример другим диаспорам: Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана

Алексей Линник.  
22.03.2024 14:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


В Новосибирске землячество выходцев из Таджикистана собрало помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. В ответ военные записали на видео обращение со словами благодарности.

Эта позитивная новость идёт вразрез целому потоку негативных сообщений о ЧП, в которых фигурируют различные диаспоры. Их руководству давно пора задуматься и о поведении своих подопечных, и о необходимости изменения информационного фона. И тут таджикское землячество в Новосибирске подаёт позитивный пример.

В Новосибирске землячество выходцев из Таджикистана собрало помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. В...

Тема национальных диаспор в российских СМИ встречается часто. И в большинстве случаев – с негативной информацией. Да, не на пустом месте. Проблемы существуют. С трудовой миграцией. С теми, кто, приезжая в Россию, демонстративно отказывается интегрироваться в наше общество, уважать обычаи, при этом показушно изображая якобы невинное непонимание.

Такие действия зачастую не случайны. Создание конфликтов на межнациональной, межконфессиональной почве – давняя стратегия врагов России. Над этим на протяжении веков трудилась Британская корона. А после Второй мировой в процесс активно включились США.

Но это совсем не означает, что в России нет новых граждан, которые искренне хотят помочь своей новой Родине. Осуществляют гуманитарную помощь участникам СВО и их семьям. И сами участвуют в боевых действиях.

Новосибирск исторически формировался как многонациональный город. В столице Сибири проживают представители более 120 национальностей. Этнический таджик Хуршед Хосабеков был среди тех, кто с самого начала СВО участвовал в добровольческом движении и не «косили» от мобилизации.

Хосабеков в зоне спецоперации возглавил разведроту подразделения «Барс 16». Он погиб во время выполнения боевой задачи в зоне СВО.

Указом президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года лейтенант Хуршед Хосабеков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а указом от 19 декабря – орденом Мужества посмертно.

В начале марта таджикская диаспора села Ворух (расположено возле Новосибирска) сформировала партию гуманитарной помощи. Были закуплены беспилотные летательные аппараты, одежда и техника, которые затем направлены в зону боевых действий.

Бойцы из зоны СВО не остались равнодушными. Они записали видеообращение, в котором поблагодарили братский народ.

Наш межнациональный мир внутри страны – большая ценность. Это мощный раздражитель для наших врагов.  Сила нашего государства в единстве.  Важно это помнить. Это залог нашей общей Победы.

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