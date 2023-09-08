«Пример остальной Украине» – Небензя в ООН рассказал о развитии новых регионов РФ

Новые регионы России активно развиваются и отстраиваются – они должны стать положительным примером для остальных областей Украины.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы развиваем и продолжим развивать Донбасс и другие территории, которые Киев стремится превратить в руины. Очевидно, что к опыту ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья присматриваются и другие регионы Украины, в полной мере узнавшие за это время истинное лицо киевского режима», – сказал Небензя.

Также он рассказал, как именно развиваются новые регионы.

«Новые регионы активно интегрируются в жизнь нашей страны. Правительством утверждена программа социально-экономического развития этих субъектов. Она предполагает комплексное развитие инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки.

Планируется восстановить ключевые отрасли и предприятия, восстановить производственные площадки, создать условия для дальнейшего роста, а главное – для повышения уровня благосостояния граждан и соблюдения их прав.

Россия будет последовательно и системно решать проблемы, которые накопились в регионах за время, когда они были вне нашей страны. За 2023 год отремонтировано более 700 километров дорог, восстановлено 177 образовательных учреждений. 1 сентября на территории четырёх новых регионов работу начали более 1250 школ.

Активно застраивается и хорошеет освобождённый Мариуполь, ещё помнящий преступления украинских националистов», – добавил дипломат.