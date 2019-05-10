«Примирение» боевика УПА и красноармейца: Фиаско в эфире

10.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Попытка «примирить» боевика сотрудничавшей с гитлеровцами УПА Василия Кирилюка с ветераном-красноармейцем Григорием Калиниченко, организованная украинской редакцией BBC, обернулась провалом.

Не доведя до конца диалог, бандеровец не пожелал общаться дальше со своим «врагом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тяжелый вопрос. По религиозному нас учат: «Молись за врага своего и прощай ему все грехи. Я христиан, но я столько перетерпел, что не могу, оно в душе у меня осталось, и все», – сказал Кирилюк перед встречей.

«Мне никто ничего плохого не сделал, и я никому ничего не сделал. Я в Германии был пять лет, с 65-го по 70-й годы, и с немцами разговаривал непосредственно. Я говорю: «Какое ваше отношение?». А они говорят: «Да мы понимаем, что это политики виноваты, народ не хотел воевать, а политики воевали», – высказал свое отношение красноармеец Григорий.

«Он не знал сущности, кто Бандера и прочее. А воевать – воевали, и много своих били людей, украинцев из этих же сел», – добавил ветеран, говоря о своем оппоненте.

Однако Кирилюк был настроен вовсе не так миролюбиво.

«Ваши спецгруппы были специально настроены залезть в наши ряды и нашими руками делать. Некоторые не понимали, я в том смысле, что они были довольно выученными и грамотными против нас. Я не проявляю к нему никакого зла, и людей не буду настраивать против. Я рассказываю, потому что была ситуация», – заявил бандеровец.

Советский офицер попытался сгладить конфликт.

«Это прошлое дело. Пусть оно и останется в прошлом. Но некоторые говорят: «Мы за Украину». А мы за Украину тоже», – сказал Калиниченко.

После этих слов боевик УПА резко встал и покинул комнату, не дослушав своего собеседника до конца.

«Я же говорю, что я с немцами разговаривал, и немцы мирились. У них же тоже эсэсовцы были и простые немцы, а сейчас…», – прокомментировал ветеран выходку оппонента.