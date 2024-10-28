Примирение Грузии с Абхазией и Южной Осетией реально – эксперт

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Диалог о нормализации отношений Грузии с Южной Осетией и Абхазией возможен в ближайшее время.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Диалог действительно возможен, и российская сторона, кстати, неоднократно заявляла о полной поддержке такого диалога в трехстороннем формате… Нужно разговаривать о тех вопросах, которые непосредственно касаются жизни граждан на приграничных территориях. Отказ действующей грузинской власти от силового решения вопроса и готовность к покаянию, к серьезному разговору о причинах кризиса, о том, как не допустить его повторения, это серьезное приглашение к диалогу», – сказал Арешев.

Он полагает, что диалог Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом может начаться уже в следующем году.