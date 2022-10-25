«Примирение с Путиным станет крахом для США как империи» – киевский политолог

Новости Украины

Возможная договоренность между Москвой и Вашингтоном спровоцирует падение всего мирового порядка и получение для ядерного оружия статуса конвенционального.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По логике, все-таки, должен вступить здравый смысл и понимание того, какие чудовищные последствия для США будет иметь реализация плана по примирению с Путиным в том ключе, о котором говорил Трамп. Чудовищность в том, что если штаты согласятся на такие договоренности с Путиным в формате, что Украина уступает уже аннексированные территории, где были проведены референдумы, то все союзники штатов и не союзники штатов увидят, что лучше всего вооружаться ядерным оружием, лучше вести прагматичную политику и не «париться» международным правом, вот этими всеми вещами, и, соответственно, мировой порядок – просто падет семимильными шагами под откос. Когда Трамп говорит, что с Россией нужно дружить, потому что 1300 у нее боеголовок, хотя, на самом деле больше, то это, по сути, призыв ко всем иметь эти тысячу триста боеголовок или хотя бы пару десятков ядерных боеголовок для того, чтобы решать свои вопросы. Ну и, соответственно, ядерное оружие становится конвенциональным, потому что русские открыли ящик Пандоры и вот этими постоянными угрозами снизили чувствительность к применению ядерного оружия», – плакался Романенко.

С другой стороны, он выразил опасения, что таким образом произойдет развал имперской инфраструктуры США.

«Если дальше ему потакать и спускать это зло, тогда произойдет развал имперской инфраструктуры США. Потому что Штаты являются, по сути, либеральной империей, это ни для кого не секрет, и значительная доля ее мощи базируется на военном влиянии и на финансовом влиянии, за которым идет технологическое влияние, организационное. Но мощь экономики США, которая позволяет лидировать в технологиях, позволяет иметь и поддерживать огромную армию, которая находится в десятках стран, контролируют мировую логистику через контроль над морскими коммуникациями, воздушными и сухопутными в определенных местах – вот это все вместе, плюс доллар как мировая резервная валюта, давало штатам на протяжении последних десятилетний огромные бенефиты», – рассуждал «аналитик».

«Соответственно, если штаты уже не вытягивают эту ситуацию, если они уходят в полный отказ, не в управляемый отказ, концентрируются на себе в такой изоляционизм, как было в 20-30-е годы ХХ века, то, соответственно, с высокой долей вероятности – они потеряют многие те функции и те многие возможности, которые из этих функций вытекали, и, соответственно, они будут иметь уже ограниченный потенциал», – трепался киевский политолог.