Примирительная риторика станет катастрофой для Киева – Кущ

Вадим Москаленко.  
15.10.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевское руководство не откажется от агрессивной русофобии, потому что переход к примирительной риторике приведёт к краху бандеровской власти.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство не откажется от агрессивной русофобии, потому что переход к примирительной риторике приведёт...

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«Есть определенные законы жанра введения переговоров и законы жанра введения информационной политики в условиях войны. Со стороны власти абсолютно нормально ввести какие-то предварительные оценочные переговоры, забрасывать какие-то пробные шары, тестировать реакцию на те или иные сценарии.

Но всё это всегда будет делаться кулуарно и скрытно. Потому что в течение всей войны любая власть в любой стране, она сохраняет мобилизационную риторику, в плане сохранения общества в состоянии гипертонуса.

И это безумие, если у тебя нет окончательной модели завершения войны, – начинать забрасывать в общество риторику, которая будет эту пружину разжимать. Потому что тогда это может закончиться уже в прямом смысле разжатием этой пружины, разрядкой общественного гипертонуса, и тогда события могут быть просто катастрофическими», – сказал Кущ.

Экономист подчеркнул, что такая «разрядка» стала одной из причин развала Российской империи, когда многие солдаты начинали «втыкать штыки в землю» и покидать фронт. В итоге это уже переросло к внутренней революции.

«Это классический пример разрядки гипертонуса и распрямления пружины. Как только прозвучит «декрет о мире», пружина распрямится, и этот гипертонус общества разрядится. И это может привести к очень серьезным внутренним деструктивным процессам. Поэтому мобилизационная риторика будет сохраняться до самого завершения войны», – подытожил он.

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