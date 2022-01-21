Принадлежащий США сербский телеканал сравнил команду Вучича с гитлеровцами

21.01.2022  15:36 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия, СМИ, США


В эфире шоу «Юнаки злого века» оппозиционного телеканала N1 руководство Сербии вместе с президентом страны Александром Вучичем представили как гауляйтеров нацистских концлагерей.

Оскорбительная «сатира» вызвала возмущение у посла Сербии в США Марко Джурича.

В эфире шоу «Юнаки злого века» оппозиционного телеканала N1 руководство Сербии вместе с президентом...

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«Резко осуждаю примитивные нападения на президента Сербии, премьер-министра правительства Сербии и членов их семей, – написал Джурич в своем твиттере, – Особенно осуждаю приравнивание демократически избранных высших должностных лиц к гауляйтерам нацистских лагерей. В Сербии слишком много жертв и узников концентрационных лагерей и собственного подобного прошлого для таких вульгарных игр».

Напомним, что телеканал N1 принадлежит американской фирме KKR (Колберг-Кравис-Робертс), одним из владельцев которой является экс-директор ЦРУ и участник операции НАТО против Югославии – Дэвид Хауэлл Петреус.

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