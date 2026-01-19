Принадлежность Гренландии Штатам ничего не меняет: ядерные ракеты разместят всё равно – эксперт

Юридическая принадлежность Гренландии никак не помешает НАТО осуществить свои давние планы о размещении на острове ядерного оружия.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель директора по научной работе, руководитель Центра изучения стратегического планирования Сергей Кислицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приобретение Гренландии Штатами вряд ли создаст серьёзный кризис для НАТО, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В этом контексте, выгоды могли бы не превысить риски для России. У которой стратегические интересы в Арктике. Какое ваше мнение?», – спросил журналист из Китая.

«Гренландия –это всё-таки территория НАТО. У Соединённых Штатов и сейчас там есть военные базы. Никто не мешает довести их количество до какого-то значения, утроить, удесятерить, если угодно.

Точно так же никто не мешает держать на берегах какой-нибудь ледокольный, авианосный флот и всё, что угодно», – сказал Кислицын.

«То есть, технически в рамках НАТО Гренландия может быть американской базой. Она и была таковой. И после Второй мировой войны были разные концепции по поводу того, как обеспечивать сдерживание Советского Союза, размещая ядерные силы на территории острова.

Потом от этого постепенно отказались, потому что дорого, климат непростой, туда сложно подвозить припасы, продовольствие. В общем, логистически не самое удобное место. Но сейчас об этом снова говорят. Технологии не сильно с тех пор ушли вперед в плане обеспечения жизнеспособности подобных военных баз, но это можно сделать.

Поэтому вопрос, кто контролирует Гренландию чисто юридически, совершенно не имеет значения, пока она находится в составе Дании или Штатов, и обе находятся в НАТО», – подытожил он.

