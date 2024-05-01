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Диана Шошоакэ, противница режима Зеленского, выступающая за нормализацию отношений с Россией, сможет участвовать в выборах мэра румынской столицы.

Её кандидатуру утвердило окружное избирательное бюро 42 Бухареста после того как первоначально регистрация была отклонена из-за проблем с подписными листами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение было принято после того, как Шошоакэ и её сторонники подали дополнительные подписные листы для регистрации её кандидатуры.

«Перелом в ситуации. Мою кандидатуру на пост мэра Бухареста утвердили. Будем наводить порядок в столице», – написала Диана Шошоакэ на своей странице в соцсети.

По данным Избирательного бюро округа 42 Бухареста, партия SOS представила во вторник списки подписей в поддержку кандидатуры Дианы Йованович-Шошоакэ на пост мэра столицы. Ранее, в субботу, избирательная комиссия муниципалитета Бухарест отклонила её кандидатуру. По данным избирательной комиссии, из 19344 подписей, представленных Дианой Шошоакэ, 1462 были признаны недействительными из-за обнаруженных ошибок, таких как отсутствие важной информации или неправильное заполнение данных.

Решение об отклонении её кандидатуры Шошоакэ назвала политически мотивированным и обвинила премьер-министра Марчела Чолаку в том, что он был непосредственно в этом замешан. Она утверждала, что все документы были заполнены правильно, а отказ был политической диверсией, призванной не допустить её участия в выборах.