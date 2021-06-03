«Принципиально отличается от других». В России разработали новую антиковидную вакцину

03.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новый препарат Федерального медико-биологического агентства России — «Лейтрагин» — способен предупреждать развитие цитокинового шторма при коронавирусной инфекции, вырабатывать клеточный иммунитет и защищать от всех мутаций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказала первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.

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«Это уникальное лекарство. Оно направлено на лечение цитокинового шторма, который бывает при всех вирусных пневмониях, в том числе и при COVID-19, SARS-2. Цитокиновый шторм приводит к запредельному состоянию иммунной системы, с которым сам организм не может справиться, и наступает смерть пациента. «Лейтрагин» направлен на то, чтобы цитокины (малые белки, направляющие иммунный ответ организма) не вырабатывались, и человек оставался жив», – сказала Яковлева.

По ее словам, действие нового препарата направлено именно на причину, на этиологию цитокинового шторма, а существующие были направлены только на симптомы.

«Да, они уменьшали воздействие цитокинового шторма, замедляли его развитие. А «Лейтрагин» не допускает выработку цитокинов», – уточнила специалист.

Она надеется, что новая вакцина будет одобрена в кратчайшие сроки.

«Эта вакцина отличается от других, мы ее очень ждем, потому что она вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты. SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19», – резюмировала Яковлева.