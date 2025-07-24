«Принесет нам войну»: Венгрия ставит крест на членстве Украины в ЕС
Украина не должна вступать в ЕС, потому что она не сделает его сильнее.
Об этом министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью американскому телеканалу CNN, поддерживающему Демпартию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда вы думаете о расширении Европейского союза, вы хотите, чтобы они сделали его сильнее. А Украина точно не сделает ЕС сильнее. Наоборот, воюющая страна принесет войну в Европейский союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины ослабит Европейский союз», – сказал Сийярто.
Он раскритиковал предложение еврокомиссии выделить Украине 300 млрд евро на следующие 7 лет.
«Это несправедливо и неприемлемо для нас. Мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли в Украину, поэтому в нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в ЕС. Расширение должно служить укреплению ЕС, делать его безопаснее. Вступление Украины ослабит ЕС и привнесет в него проблемы», – считает министр.
Он напомнил, что Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину, принимает беженцев оттуда, отметив, что венгерский народ расплачивался за чужую войну, хотя права венгров на Украине нарушаются.
«Вы не представляете, как нарушаются права венгров в Украине в течение последних 10 лет. Доступ к родному языку в образовании, школах, культуре, государственном управлении нарушен очень сильно. Такая страна не может просто вступить в ЕС», – сказал Сийярто.
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