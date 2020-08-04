04.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Сюжет дня
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«Принимая во внимание…» – ЦИК РФ отказалась посылать наблюдателей на белорусские выборы


Центризбирком России принял решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию, «чтобы не ставить под угрозу их здоровье и личную безопасность из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией».

Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «в этом году также не имеют возможности прибыть в Белоруссию в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием».

«Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии. Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег», – сказала Памфилова.

Напомним, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил в интервью «ПолитНавигатору», что, по его мнению, российский парламент также не должен посылать своих наблюдателей на выборы в Белоруссию.

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