Принудительная эвакуация в Харьковской области и «плач» Вакарчука в пустом зале

В последние дни с Купянского направления приходят сообщения о постепенном продвижении ВС РФ. На ряде участков оборона ВСУ прорвана на глубину до нескольких километров, сообщают военкоры.

В этих условиях украинские власти наконец объявили эвакуацию гражданского населения из Купянска и окрестных сел и поселков. И столкнулись с тем, что люди не торопятся в цепкие объятия «нэньки-Украины».

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Гауляйтер Харьковской области Синегубов в интервью изданию «Думка» сокрушается, что жители населенных пунктов на «опасных направлениях» не горят желанием эвакуироваться в «безопасные регионы». Не горят до такой степени, что впервые с начала спецоперации Синегубов заговорил о принудительной эвакуации. Новое, но предсказуемое слово в миграционной политике Украины.

«Мы это делаем, однако, к сожалению, люди неохотно уезжают из того же поселка Двуречная. Я не исключаю, что мы будем производить даже принудительную эвакуацию. Потому что мы жизнь наших людей ставим во главу угла», – лицемерно заявил чиновник.

Да, в Купянске сегодня опасно. Артиллерия ВС РФ мощно работает по всему западному берегу Оскола. Ежедневно приходят сообщения о ракетных ударах по населенным пунктам. Разумеется, в первую очередь по городу, в котором во многих частных домах, не говоря о жилых многоэтажках и административных зданиях, оборудованы объекты ВСУ, в том числе огневые точки. Кстати, именно сюда в ближайшее время для восполнения потерь 14 и 92 бригад отправятся сотрудники неэффективных военкоматов Черниговской, Ровненской, Днепропетровской и Сумской областей.

В самом же Купянске военкомы в союзе с СБУ и нацполицией ведут круглосуточную охоту на людей. Мужчин хватают и увозят в неизвестном направлении. Вероятно, проводят фильтрационные мероприятия параллельно с мобилизацией.

Но если у остающихся в городе военнообязанных еще есть надежда укрыться и дождаться освободителей, то решиться на эвакуацию мужчинам от 16 до 60, значит, с гарантией пополнить запасы пушечного мяса. А женщины, скорее всего, отправятся на строительство оборонительных сооружений в окрестностях Харькова – в лучшем случае, за минимальную зарплату. И тоже, разумеется, после тщательной фильтрации.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 23 февраля, по данным главы ХОГА, из прифронтовых районов области вывезли всего 30 человек.

Из Харькова, отметил Синегубов, принудительной эвакуации «пока» не будет. Как говорится, и на том спасибо.



«Перед 23-24 февраля несколько тысяч человек уехали. И это понятно, потому что люди люди напуганы. Они очень боятся того, что будут прилеты. Но я считаю, что мы все это переживем, и они вернутся в город. Существенного оттока людей сейчас нет», – заявил мэр Харькова Терехов.

Что же касается добровольного выезда из города, харьковчане идут на это не охотнее, чем жители Купянска.

Несколько тысяч – это небольшой процент от 1,1 млн. По словам Терехова, именно столько жителей в Харькове на сегодняшний день. До начала СВО, по его же данным, в городе постоянно проживало 2 млн. человек (видимо, с учетом студентов). А минимум населения пришелся на март 2022, когда в Харькове оставалось 300-400 тысяч жителей. Интересно, что раньше Терехов называл другое минимальное число, около 700 тысяч. То ли тогда завысил из финансовых соображений, то ли теперь занизил из политических.

Главные магистрали Харькова буквально утыканы коричневыми рекламными щитами с призывом «Сдай зрадныка» и соответствующим QR-кодом. Просмотр трансляции обращения В. В. Путина к Федеральному собранию приравнивается, разумеется, к наилютейшей зраде. И, тем не менее, в Харькове сложно найти человека, который не посмотрел бы почти двухчасовое выступление Президента РФ. Понимая, что никакие запреты в данном случае не сработают, местные информ-помойки в режиме реального времени публиковали тезисы речи Путина. Разумеется, в специфической подаче и в сопровождении ожидаемых комментариев.

Пожалуй, главное, что извлекли для себя харьковчане из текста обращения Президента РФ к Федеральному собранию – это вывод, что город, при современной политике Запада, вряд ли останется под контролем Украины.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всеми – чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», – сказал Путин.

Как известно, расстояние от Харькова до границы с РФ – 40 километров. Причем от главпочтамта. А от самого северного района города, Пятихаток, всего-то 26. Со всеми вытекающими последствиями.

Накануне годовщины начала Спецоперации ВС РФ на Украине в Париже состоялась премьера фильма «отца майданов» Бернара-Анри Леви «Слава Украине». В зале присутствовали 8 зрителей. Сколько погибло людей в одном только Харькове весной 2022, когда ВСУ били прямой наводкой по жилым кварталам, никого не интересует. А этих восьмерых собрали только лишь для того, чтобы обеспечить нужную «картинку» для съемочной группы старого вурдалака. Залпы РСЗО и танковых орудий гремели, как и в фильме, под музыкальное сопровождение. В частности, в исполнении Вакарчука. Наверное, символично, что крокодильи слезы по Мариуполю и Харькову пролились в пустом зале.