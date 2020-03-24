Принудительно выписанные ВСУшники спровоцировали эпидемическую вспышку

24.03.2020, Луганск, Сергей Вредников

Из-за халатного отношения командования к личному составу в одной из бригад ВСУ в зоне «ООС» зафиксировано более шестидесяти случаев заболеваний военных гриппом и пневмонией, четверо из которых госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с распространением коронавируса, а также низким уровнем морально-психологического состояния личного состава ВСУ, подразделения прибывающие в зону ООС, испытывают острую нехватку кадров. В настоящее время укомплектованность бригад составляет менее 60 процентов. Особенно остро данная проблема отмечается в подразделениях 25 воздушно-десантной бригады, которая заменила 46 бригаду на Станично-Луганском направлении.

По информации нашего источника, при убытии в зону ООС 25 бригада комплектовалась военнослужащими из других частей десантно-штурмовых войск, так как перед ротацией укомплектованность бригады составляла менее 30 процентов от положенной численности», – сообщил Филипоненко.

При этом, по его словам, перед отправкой в зону «ООС» все военнослужащие бригады были выписаны из медицинских учреждений.

«Наличие в подразделениях бригады солдат, не оправившихся от болезней, спровоцировало распространение инфекционных заболеваний среди остального личного состава. В настоящее время в 25 бригаде зафиксировано более шестидесяти случаев заболеваний военнослужащих гриппом и пневмонией, четверо из которых госпитализированы с подозрением на коронавирус. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в зону ответственности 25 бригады в экстренном порядке направлена комиссия медицинской службы штаба ООС», – добавил представитель ведомства.